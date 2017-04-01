بنكيران: المغرب عاش ''أزمة سياسية'' والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها ''جلالة الملك'' ﻿

إذا كان عبد الإله بنكيران، المكلف السابق بتشكيل الحكومة والذي فشل في ذلك ما دفع الملك محمد السادس إلى إعفائه، يعتبر ما عاشه المغرب من حالة '' بلوكاج'' امتدت لأزيد من ستة أشهر، '' أزمة سياسية'' وهو يتحدث

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إذا كان عبد الإله بنكيران، المكلف السابق بتشكيل الحكومة والذي فشل في ذلك ما دفع الملك محمد السادس إلى إعفائه، يعتبر ما عاشه المغرب من حالة '' بلوكاج'' امتدت لأزيد من ستة أشهر، '' أزمة سياسية'' وهو يتحدث أمام اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل أمينها العام، فإن خلفه وزميله في الحزب أصر، وهو يتحدث عن برنامجه الحكومي، على خلاف ذلك حين قال إن ما عاشه المغرب بعد انتخابات السابع من أكتوبر لم يرق إلى مستوى '' الأزمة السياسية''.

وأوضح العثماني اليوم الأربعاء، أمام البرلمانيين والبرلمانيات، أنه واجه فقط '' صعوبات'' في تشكيل ائتلاف حكومي، مشير إلى أن هناك أطرافا كانت تتمنى '' أن لا ينجح هذا التحالف الحكومي وألا تخرج الهيكلة الحكومية''.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الأطراف كانت تتمنى كذلك '' ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها جلالة الملك''، بسبب ''الخلافات الداخلية للأحزاب

وشدد العثماني على أنه، وعلى عكس ذلك، تم تدبير ''الصعوبات بشجاعة وتجاوزناها والحمد لله''، قائلا '' أشكر الجميع الذين ساهموا في تحقيق ذلك''.

وذهب العثماني أبعد من ذلك، حين قال إن '' هناك من يُشكك حتى في تصويت الأغلبية على البرنامج الحكومي رغم أنه لم يكن لدينا شك نهائيا في الأمر''.