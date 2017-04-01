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سار لساكنة الحسيمة: إنشاء وحدات صناعية في مجال صناعة السيارات بإقليم الحسيمة+فيديو

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 20:02 سار لساكنة الحسيمة: إنشاء وحدات صناعية في مجال صناعة السيارات بإقليم الحسيمة+فيديو | بوليتيك
سار لساكنة الحسيمة: إنشاء وحدات صناعية في مجال صناعة السيارات بإقليم الحسيمة+فيديو
كشف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أن المستثمرين في مجال صناعة السيارات التزموا إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بإنشاء وحدات صناعية بمدينة الحسيمة خلال السنة

"شوف تيفي"

كشف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أن المستثمرين في مجال صناعة السيارات التزموا إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بإنشاء وحدات صناعية بمدينة الحسيمة خلال السنة الجارية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كان العماري يتحدث أمام عدد من الصحافيين على هامش افتتاحه بمعية الوزير مولاي عبدالحفيظ العلمي للدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات، بمنطقة " طنجة أوطوموتيف " صباح يومه الأربعاء 26 أبريل، وعبر عن ارتياحه لكون ما تتوفر عليه جهة طنجة تطوان الحسيمة بمختلف أقاليمها من مؤهلات دفع المستثمرين في مجال صناعة السيارات إلى الانفتاح على باقي أقاليم الجهة، وفي مقدمتها الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن العماري، عبر عن إيمانه بكون انخراط مختلف الفاعلين، حكومة ومنتخبين ومستثمرين في الدينامية التنموية من خلال التفكير المشترك والأجرأة العملية للمشاريع الاستثمارية، كفيل بأن يحقق معدلات استثمار جد متقدمة، وهو ما من شأنه تبويئ جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الأولى على مستوى الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات التي تنظم من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، عرفت التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل المنظومات الصناعية لقطاع السيارات، وقد وقعها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات والرئيس المدير العام للشركة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الياس العماري الوزير مولاي عبد الحفيظ العلمي الحسيمة صناعات السيارات

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