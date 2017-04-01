عاجل..وزارة الأوقاف تعلن عن موعد مراقبة شهر شعبان بالمغرب ﻿

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنها أوضحت لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شعبان ستكون يوم الخميس 29 رجب 1438

"شوف تيفي":

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنها أوضحت لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شعبان ستكون يوم الخميس 29 رجب 1438 موافق 27 أبريل 2017 م.

ورجت الوزارة من المذكورين أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537 -76 -11 -45

0537 -76 -09 -32

0537 -76 -05 -49

0537 -76 -89 -54

رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21