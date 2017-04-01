برلمانيو شباط يمتنعون عن التصويت على برنامج حكومة العثماني ﻿

امتنع الفريق الاستقلالي بالبرلمان، قبل قليل من يومه الأربعاء 26 أبريل 2017، عن التصويت على البرنامج الحكومي الذي استعرضه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، داخل قبة البرلمان بغرفتيه.

شوف تيفي

امتنع الفريق الاستقلالي بالبرلمان، قبل قليل من يومه الأربعاء 26 أبريل 2017، عن التصويت على البرنامج الحكومي الذي استعرضه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، داخل قبة البرلمان بغرفتيه.



وعرفت جلسة التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب، تصويت 208 برلمانيا بـ ''مع'' لبرنامج، فيما صوت 91 برلمانيا ضد ما استعرضه العثماني أمام البرلمانيين والبرلمانيات وهم من حزبي ''البام'' البرلمانيين الاثنين عن فيدرالية اليسار، كما امتنع 40 برلمانيا عن التصويت، هم برلمانيي حزب الميزان.



وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ختامية بالمناسبة، إن الحكومة تمكنت بهذه النتيجة من الحصول على '' ثقة مجلس النواب''، وبذلك فهي ''منصبة طبقا للفصل 88 من الدستور''، يضيف الاتحادي الذي يترأس الغرفة الأولى.