عاجل ورسميا.. البرلمان يصادق على الحكومة وسط ''الإحتجاجات'' وضعف ''المشاركة'' ﻿

صادق مجلس النواب في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بأغلبية بلغت 208 على البرنامج الحكومي للأغلبية المشكلة للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

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صادق مجلس النواب في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بأغلبية بلغت 208 على البرنامج الحكومي للأغلبية المشكلة للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

وجاء تنصيب الحكومة رسميا ودستوريا، بعد موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي الذي عرض للتصويت قبل قليل، حيث حاز أغلبية بسيطة لم تتعدى 208 صوت في حين أن مجموع الكتلة النيابية للأحزاب الستة المشكلة للأغلبية يتجاوز 240 نائبا برلمانيا.

وإمتنع 40 نائبا برلمانيا ينتمي غالبيتهم الساحقة لحزب الإستقلال، فيما عارض البرنامج الحكومي 91 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة فيما غاب أكثر من 56 نائبا برلمانيا عن الجلسة.

وعرفت الجلسة صراعا ومشاداة أثناء التصويت، ثم تجاوزها بصعوبة من طرف الحبيب المالكي الذي طالب في أكثر من مناسبة النواب البرلمانيين بلزوم الصمت والهدوء، رغم ضعف المشاركة في التصويت.