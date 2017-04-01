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انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 19:28 انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة | حوادث و حقوق
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بعد تحويلها من زنزانة انفرادية إلى زنزانة مع سجينات الحق العام داخل سجن عكاشة، علمت'' شوف تيفي'' أن أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، لم تتقبل سجنها بعد اعتقالها بتهمة تكوين عصابة إجرامية و

شوف تيفي: م غ

بعد تحويلها من زنزانة انفرادية إلى زنزانة مع سجينات الحق العام داخل سجن عكاشة، علمت" شوف تيفي" أن أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، لم تتقبل سجنها بعد اعتقالها بتهمة تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في التخطيط لقتل زوجها.

و قالت مصادرنا القريبة من عائلة أرملة مرداس، أن "قاتلة زوجها" متدمرة جدا و دخلت مند أواخر مارس الماضي في أزمة نفسية وسط سجن عكاشة بالبيضاء.

و كشفت ذات المصادر، أن طبيب مصحة عكاشة يزورها يومين في كل أسبوع داخل زنزانتها الانفرادية بسبب الهيستيريا التي أصابتها و التي جاءت بعد عدم تحملها لوضعها الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن وفاء وعشيقها هشام مشتري تمت إحالتهما على سجن عكاشة بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح بدون ترخيص بالإضافة إلى الوسيطة "الشوافة" و ابن أخت هشام مشتري.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وفاء البرلماني مرداس سجن عكاشة

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