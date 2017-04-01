سابقة...وزراء حكومة العثماني يصوتون على ''برنامجهم الحكومي '' مع البرلمانيين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إحدى عشر وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني سيصوتون عشية اليوم الأربعاء، رفقة أعضاء مجلس النواب على البرنامج الحكومي في الجلسة العمومية المنتظرة عشية اليوم مباشرة بعد كلمة رئيس

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إحدى عشر وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني سيصوتون عشية اليوم الأربعاء، رفقة أعضاء مجلس النواب على البرنامج الحكومي في الجلسة العمومية المنتظرة عشية اليوم مباشرة بعد كلمة رئيس الحكومة إبتداءا من الساعة الخامسة مساءا.



وحسب مصادر مطلعة، فالوزراء المعنيون بالتصويت والذي ينتمي ثمانية منهم لحزب العدالة والتنمية، إذ "يحق للوزراء الجمع بين صفة برلماني ووزير لمدة لاتتجاوز شهرا كاملا"، حيث أن حالة التنافي اكون خارج المدة المذكورة، في حين أن الوزراء ثم تعيينهم في 5 أبريل أي يحق لهم التصويت على البرنامج الحكومي إلى غاية 5 ماي.



وقالت ذات المصادر، إن الوزراء المعنيين إتفقوا أثناء المجلس الحكومي المنصرم بالتصويت على البرنامج الحكومي إن لاحظوا "حاجة لأصواتهم" خوفا من تغيب برلمانيين محسوبين على التحالف الحكومي.



ويحق لكل من الوزراء "لحسن الداودي، ونزهة الوافي، ومحمد يتيم، ونجيب بوليف، وعزيز الرباح، وعبد القادر اعمارة، ومصطفى الخلفي، والطالبي العلمي، ومحمد الأعرج، وفاطنة لكحيل" التصويت على البرنامج الحكومي خلافا لزملائهم الأخرين وكذا رئيس الحكومة الذي تجاوز الشهر على تعيينه.