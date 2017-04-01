عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط ﻿

تنظم القوات المسلحة الملكية، مباراة لفائدة الشبان المغاربة المترواحة أعمارهم ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت 2017، الراغبين الإنخراط في سلك ضباط الصف ضمن التخصصات التالية:

"شوف تيفي"

تنظم القوات المسلحة الملكية، مباراة لفائدة الشبان المغاربة المترواحة أعمارهم ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت 2017، الراغبين الإنخراط في سلك ضباط الصف ضمن التخصصات التالية:

- النقل (ذكورا وعلمي فقط)؛

- المشاة (ذكورا)؛

- المصالح الاجتماعية (إناثا فقط)؛

- المدرعات (ذكورا)؛

- العتاد (ذكورا وعلمي فقط)؛

- المدفعية (ذكورا وعلمي فقط)؛

- التموين (ذكورا وإناثا)؛

- الهندسة (ذكورا وعلمي فقط)؛

- الصحة العسكرية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛

- المظليون (ذكورا)؛

- الخيالة (ذكورا).

- الرياضة العسكرية (ذكورا وإناثا)؛

- المواصلات السلكية واللاسلكية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛

و على الراغبين في الانخراط في هذه المباراة التوفر على الشروط التالية:

- الحالة العائلية عازب؛

- بدون سوابق عدلية؛

- أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا دورتي 2016 أو 2017؛

- التمتع بصحة جسمانية جيدة؛

- أن لا يكون المرشح معفى من ممارسة الرياضة خلال السنة الأولى والثانية من سلك الباكالوريا؛

- القامة 1،65 متبر على الأقل بالنسبة للذكور و1,60 متر على الأقل بالنسبة للإناث؛

- أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي.

وبخصوص ملف الترشيح فإنه يتكون من الوثائق التالية:

- طلب المشاركة يحمل تعريف المرشح، العنوان الكامل ورقم الهاتف ويوضح التخصص المرغوب فيه؛

- بيان النقط، شامل وأصلي، لنتائج السنة الأولى من سلك البكالوريا (الدورة الأولى والثانية)، ونتائج الدورة الأولى من السنة الثانية من سلك البكالوريا؛

- نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية؛

- نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها؛

- 4 أظرفة متنبرة تحمل عنوان المرشح من بينها ظرف من حجم (22.5×28) يحمل طابعا بريديا من فئة 20,00 درهم.

وتبعث ملفات الترشيح عن طريق البريد، حسب التخصص إلى العناوين التالية، وذلك قبل تاريخ 19 ماي 2017 إلى العناوين التالية:

التخصص

قائد مركز التدريب على المدرعات - مكناس

- المدرعات - المشاة - المظليون - الرياضة العسكرية: "ذكور"

قائد مركز تدريب المدفعية - فاس

- المدفعية - الهندسة - المواصلات السلكية واللاسلكية: "ذكور"

قائد المدرسة الملكية للعتاد - بن سليمان

- العتاد - الخيالة - التموين - الصحة العسكرية - النقل: "ذكور"

قائد مركز التكوين للتموين العسكري - سلا

- التموين (إناث) - المصالح الاجتماعية (إناث) - الصحة العسكرية (إناث)- المواصلات السلكية واللاسلكية (إناث) - الرياضة العسكرية (إناث)