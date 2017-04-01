عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط ﻿

"شوف تيفي"
تنظم القوات المسلحة الملكية، مباراة لفائدة الشبان المغاربة المترواحة أعمارهم ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت 2017، الراغبين الإنخراط في سلك ضباط الصف ضمن التخصصات التالية:
- النقل (ذكورا وعلمي فقط)؛
- المشاة (ذكورا)؛
- المصالح الاجتماعية (إناثا فقط)؛
- المدرعات (ذكورا)؛
- العتاد (ذكورا وعلمي فقط)؛
- المدفعية (ذكورا وعلمي فقط)؛
- التموين (ذكورا وإناثا)؛
- الهندسة (ذكورا وعلمي فقط)؛
- الصحة العسكرية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛
- المظليون (ذكورا)؛
- الخيالة (ذكورا).
- الرياضة العسكرية (ذكورا وإناثا)؛
- المواصلات السلكية واللاسلكية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛
و على الراغبين في الانخراط في هذه المباراة التوفر على الشروط التالية:
- الحالة العائلية عازب؛
- بدون سوابق عدلية؛
- أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا دورتي 2016 أو 2017؛
- التمتع بصحة جسمانية جيدة؛
- أن لا يكون المرشح معفى من ممارسة الرياضة خلال السنة الأولى والثانية من سلك الباكالوريا؛
- القامة 1،65 متبر على الأقل بالنسبة للذكور و1,60 متر على الأقل بالنسبة للإناث؛
- أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي.
وبخصوص ملف الترشيح فإنه يتكون من الوثائق التالية:
- طلب المشاركة يحمل تعريف المرشح، العنوان الكامل ورقم الهاتف ويوضح التخصص المرغوب فيه؛
- بيان النقط، شامل وأصلي، لنتائج السنة الأولى من سلك البكالوريا (الدورة الأولى والثانية)، ونتائج الدورة الأولى من السنة الثانية من سلك البكالوريا؛
- نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية؛
- نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها؛
- 4 أظرفة متنبرة تحمل عنوان المرشح من بينها ظرف من حجم (22.5×28) يحمل طابعا بريديا من فئة 20,00 درهم.
وتبعث ملفات الترشيح عن طريق البريد، حسب التخصص إلى العناوين التالية، وذلك قبل تاريخ 19 ماي 2017 إلى العناوين التالية:
التخصص
قائد مركز التدريب على المدرعات - مكناس
- المدرعات - المشاة - المظليون - الرياضة العسكرية: "ذكور"
قائد مركز تدريب المدفعية - فاس
- المدفعية - الهندسة - المواصلات السلكية واللاسلكية: "ذكور"
قائد المدرسة الملكية للعتاد - بن سليمان
- العتاد - الخيالة - التموين - الصحة العسكرية - النقل: "ذكور"
قائد مركز التكوين للتموين العسكري - سلا
- التموين (إناث) - المصالح الاجتماعية (إناث) - الصحة العسكرية (إناث)- المواصلات السلكية واللاسلكية (إناث) - الرياضة العسكرية (إناث)
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