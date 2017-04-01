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عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 18:49 عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط | مجتمع
عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط
تنظم القوات المسلحة الملكية، مباراة لفائدة الشبان المغاربة المترواحة أعمارهم ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت 2017، الراغبين الإنخراط في سلك ضباط الصف ضمن التخصصات التالية:

"شوف تيفي"

تنظم القوات المسلحة الملكية، مباراة لفائدة الشبان المغاربة المترواحة أعمارهم ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت 2017، الراغبين الإنخراط في سلك ضباط الصف ضمن التخصصات التالية:
- النقل (ذكورا وعلمي فقط)؛
- المشاة (ذكورا)؛
- المصالح الاجتماعية (إناثا فقط)؛
- المدرعات (ذكورا)؛
- العتاد (ذكورا وعلمي فقط)؛
- المدفعية (ذكورا وعلمي فقط)؛
- التموين (ذكورا وإناثا)؛
- الهندسة (ذكورا وعلمي فقط)؛
- الصحة العسكرية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛
- المظليون (ذكورا)؛
- الخيالة (ذكورا).
- الرياضة العسكرية (ذكورا وإناثا)؛
- المواصلات السلكية واللاسلكية (ذكورا وإناثا وعلمي فقط)؛

و على الراغبين في الانخراط في هذه المباراة التوفر على الشروط التالية:
- الحالة العائلية عازب؛
- بدون سوابق عدلية؛
- أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا دورتي 2016 أو 2017؛
- التمتع بصحة جسمانية جيدة؛
- أن لا يكون المرشح معفى من ممارسة الرياضة خلال السنة الأولى والثانية من سلك الباكالوريا؛
- القامة 1،65 متبر على الأقل بالنسبة للذكور و1,60 متر على الأقل بالنسبة للإناث؛
- أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي.

وبخصوص ملف الترشيح فإنه يتكون من الوثائق التالية:
- طلب المشاركة يحمل تعريف المرشح، العنوان الكامل ورقم الهاتف ويوضح التخصص المرغوب فيه؛
- بيان النقط، شامل وأصلي، لنتائج السنة الأولى من سلك البكالوريا (الدورة الأولى والثانية)، ونتائج الدورة الأولى من السنة الثانية من سلك البكالوريا؛
- نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية؛
- نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها؛
- 4 أظرفة متنبرة تحمل عنوان المرشح من بينها ظرف من حجم (22.5×28) يحمل طابعا بريديا من فئة 20,00 درهم.

وتبعث ملفات الترشيح عن طريق البريد، حسب التخصص إلى العناوين التالية، وذلك قبل تاريخ 19 ماي 2017 إلى العناوين التالية:
التخصص
قائد مركز التدريب على المدرعات - مكناس
- المدرعات - المشاة - المظليون - الرياضة العسكرية: "ذكور"
قائد مركز تدريب المدفعية - فاس
- المدفعية - الهندسة - المواصلات السلكية واللاسلكية: "ذكور"
قائد المدرسة الملكية للعتاد - بن سليمان
- العتاد - الخيالة - التموين - الصحة العسكرية - النقل: "ذكور"
قائد مركز التكوين للتموين العسكري - سلا
- التموين (إناث) - المصالح الاجتماعية (إناث) - الصحة العسكرية (إناث)- المواصلات السلكية واللاسلكية (إناث) - الرياضة العسكرية (إناث)

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