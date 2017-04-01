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عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 18:42 عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا | حوادث و حقوق
عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش إعلاميا، سبق وأن تسببت سيارته الفارهةBMW في حادثة سير خطيرة بشوارع العاصمة الرباط سنة 2016 قبل أن يخلق الجدل بسيارته الفيراري الفارهة

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش إعلاميا، سبق وأن تسببت سيارته الفارهةBMW في حادثة سير خطيرة بشوارع العاصمة الرباط سنة 2016 قبل أن يخلق الجدل بسيارته الفيراري الفارهة الأسبوع الماضي.

و قال مصدرنا إن الحادثة تعود لفبراير 2016، بعد أن قام أحد الأشخاص بأخذ سيارة من نوع Bmw في ملكية حمزة الدرهم وهو صديق لحمزة وكان رفقته قبل أن يقود سيارته بدون علمه و صدم راكب دراجة نارية بشارع المهدي بن بركة بالرباط.

و كشفت مصادرنا، أن السائق فر حينها من مكان الحادث و صدم سيارة أخرى كانت مستوقفة بشكل قانوني، ليتم توقيفه من قبل المارة، حيث كان في حالة سكر، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام العدالة ،ليتنازل له صديقه عن متابعته في القضية .

هذا و سبق لشوف تيفي" أن انفردت بنشر قصة شخص ادعى أن حمزة الدرهم سبق وأن صدمه بسيارته السنة الماضية وهو شاب في العشرينيات من عمره متزوج وأب لطفل، في بداية مشواره المهني يشتغل محاسبا بإحدى الشركات، والذي كان ضحية سيارة حمزة الدرهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ولد لفشوش حادثة سير أخرى

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