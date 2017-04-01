روسيا والأورغواي تقفان ضد المغرب في ملف الصحراء.. وبنيس لـ ''شوف تيفي'' تقرير مجلس الأمن في ''صالح المغرب'' ﻿

يطرح مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس 27 أبريل 2017، ملف الصحراء مُجددا على طاولة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار جديد، يدعو جبهة '' البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات، بعد أن أعلن

شوف تيفي

يطرح مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس 27 أبريل 2017، ملف الصحراء مُجددا على طاولة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار جديد، يدعو جبهة '' البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات، بعد أن أعلن المغرب شهر أكتوبر الماضي السحب الأحادي لقواته من الشريط الحدودي الذي يفصل المغرب وموريتانيا.

وأوضح سمير بنيس، مستشار سياسي وخبير في ملف الصحراء، أن مشروع القرار الذي عُرض أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء 25 أبريل 2017، وعلى خلاف السنوات الماضية أتى '' إيجابيا نوعا ما للمغرب''، بحسب المعلومات المتوفرة.



وأضاف بنيس، متحدثا لـ '' شوف تيفي''، أن مشروع القرار الأممي الجديد، يضع جبهة '' البوليساريو تحت الضغط''، لأنه مبني على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث دعا من خلاله مجلس الأمن إلى حث الجبهة للانسحاب الفوري من الكركرات، مشيرا إلى اجتماع الأمس حول الموضوع كان ''عاصفيا''، بعد أن ادعت بعض الدول أن مشروع القرار لغته '' لصالح المغرب ويضغط على البوليساريو''، وهناك بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي تعارض هذا التوجه، داعية إلى أن يكون القرار ''متوازنا''.



وأشار المتحدث نفسه، أن اعتراض بعض الدول على ما جاء في نص القرار من شأنه أن يؤجل جلسة اليوم، المخصصة لاعتماد القرار إلى يوم الجمعة المقبل، موضحا أن '' الأمر وارد جدا''، لأن هناك مفاوضات بين الدول وهناك دول تضغط على ما يسمى بـ ''مجموعة أصدقاء الصحراء، كي يكون القرار متوازنا''.

وأوضح الخبير الملم بخبايا ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، قائلا '' بما أن هذه الدول ترفض الصيغة الأصلية للقرار، فمن المرجح أن تطول المفاوضات حوله، مما قد يكون وراء تأجيل القرار إلى يوم الجمعة''.



من جهة أخرى وعلاقة دائما بالموضوع نفسه، شدد بنيس مدير موقع '' moroccoworldnews''، أن إلمام الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بملف الصحراء، خلافا للأمين السابق بان كي مون الذي لم ''تكن له أية معرفة إطلاقا لموضوع الصحراء، حيث كان يعتمد على خبرة بعض الموظفين الساميين بالأمم المتحدة، الذين كانت لهم مواقف معادية للمغرب''، ولهذا كان من ''السهل التلاعب بمواقفه والضغط عليه من أجل تبني ما لم يكن في صالح المغرب''، بينما غوتيريس وبحكم كونه رئيسا للوزراء بالبرتغال خلال التسعينات، وبحكم القرب الجغرافي لبلده من المغرب ولإسبانيا، مما أعطاه '' دراية عميقة للملف''، أضف إلى ذلك أنه كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين لمدة عشرة سنوات، مما خوله الإشتغال على موضوع الصحراء لمدة طويلة عن كثب وقرب، وهو ما شكل لديه '' رؤية مختلفة عن رؤية سلفه السابق بان كي مون''، يضيف سمير بنيس، الذي أكد أن ذلك جعل غوريتيس يتبنى ''مقاربة واقعية بعيدا عن مقارب الأمين العام السابق الذي ظل يتشبث بها''، ويمثل ذلك من خلال دعوة الأمين الأممي الجديد إلى ''تبني دينامية جديدة عبر التفكير في صيغة الحكم الذاتي'' في التعاطي مع الملف أجل الوصول إلى حل نهائي.



يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا، من خلال مشروع قرار له من المرتقب التصويت عليه غد الخميس 27 أبريل 2017، جبهة '' البوليساريو '' إلى السحب الفوري لميليشياتها من منطقة الكركرات في الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الولايات المتحدة وزعت الاثنين الماضي مشروع القرار على الأعضاء الـ 15 في المجلس، بعد تشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، ويُمدد القرار أيضا لبعثة حفظ السلام التابعة للهيئة الأممية، سنة أخرى.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجلس، قبل أسبوعين، بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج لـ ''دينامية جديدة''، لحل هذا النزاع الإقليمي.

وقال فرانسوا ديلاتري، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس، أمس الثلاثاء، "لقد حان الوقت فعلا أن ننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد.''

وأشاد دولاتر بما اعتبر أنه "اندفاعة جديدة" للمفاوضات، معتبرا أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية، لكن روسيا وأوروغواي اعتبرتا أن مشروع القرار ''غير متوازن.''