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معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 18:25 معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية | مجتمع
معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية
يخوض لأزيد من أسبوع مجموعة من المعطلين حملة الشواهد اعتصاما مفتوحا من أمام عمالة إقليم أسا الزاك للمطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم والاستفادة من البرامج التنموية التي أطلقها الملك محمد

شوف تيفي

يخوض لأزيد من أسبوع مجموعة من المعطلين حملة الشواهد اعتصاما مفتوحا من أمام عمالة إقليم أسا الزاك للمطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم والاستفادة من البرامج التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس، خلال زيارته الأخيرة لجهات الصحراء المغربية الثلاث.

هذا ويعتبر إقليم أسا الزاك من أفقر أقاليم المملكة نظرا لموقعه الجغرافي الهامشي وعدم وجود مناخ اقتصادي من شأنه خلق تنمية اقتصادية حقيقية، ويرى المعتصمون أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لإمتصاص البطالة تبقى دون نتيجة خاصة ماتعلق منها بالاقتصاد الاجتماعي في منطقة معزولة ونائية يستحيل معها إنجاح مثل هذه البرامج.

وحسب أحد المعطلين، عقدت تمثيلية عن الشباب المعتصم من أمام عمالة الإقليم لقاءا مع عامل الإقليم لم يخرج بنتيجة وفق ماورد عن المعتصمين نظرا "لتعنت العامل وعدم رغبته في التعاطي الايجابي مع مطالب المعتصمين ضدا على التوجيهات الملكية في شأن تبني سياسة القرب من المواطنين والانصات لمشاكلهم والسعي لحلحلة مشاكلهم".

ويبقى الحل في نظر المحتجين هو خلق تنمية اقتصادية حقيقية تنهل من مؤهلات المنطقة وتستثمر في العنصر البشري وفق مايتماشى وهذه المؤهلات، وإلى أن تتوافر شروط هذه التنمية يرى الشباب المعتصم أن ولوج أسلاك "الوظيفة العمومية للتخفيف من أزمة العطالة بالمنطقة وتحسين مستوى دخل جل الأسر الذين يعيشون على معاش تقاعد هزيل لرب أسرة أفنى حياته في الدفاع عن مقدسات الوطن طيلة الثلاثين سنة الماضية" وفق ذات المصادر.

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أسا الزاك الإقتصادية الإجتماعية المؤهلات شوف تيفي

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