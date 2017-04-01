 غضب وسط ''البيجيدي'' بسبب صراخ ''الوزير الخلفي'' في برنامج تلفزيوني ﻿
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غضب وسط ''البيجيدي'' بسبب صراخ ''الوزير الخلفي'' في برنامج تلفزيوني

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 18:04 غضب وسط البيجيدي بسبب صراخ الوزير الخلفي في برنامج تلفزيوني | بوليتيك
غضب وسط ''البيجيدي'' بسبب صراخ ''الوزير الخلفي'' في برنامج تلفزيوني
في خطوة غير مسبوقة، طالب أعضاء بحزب العدالة والتنمية، منع مصطفى الخلفي تمثيل الحزب في البرامج الإعلامية بعد لجوئه للصراخ للرد على إنتقادات محاوريه في برنامج تلفزيوني بتثه القناة الأولى.

شوف تيفي

في خطوة غير مسبوقة، طالب أعضاء بحزب العدالة والتنمية، منع مصطفى الخلفي تمثيل الحزب في البرامج الإعلامية بعد لجوئه للصراخ للرد على إنتقادات محاوريه في برنامج تلفزيوني بتثه القناة الأولى.

ولم يتمالك الوزير مصطفى الخلفي نفسه، وهو يصرخ في نبرة غاضبة بعد طرح قضية الضحية "إيديا" التي توفيت بسبب غياب "السكانير المتخصص" بمستشفيات الجهة الشرقية للملكة التي يترأسها حزب "المصباح"، حيث رفض الخلفي إتهام الحكومة بمسؤوليتها في الواقعة، ولجأ لصراخ هستيري أغضب جميع قيادات الحزب وأعضائه.

وطالب أعضاء بحزب العدالة والتنمية، الوزير مصطفى الخلفي بالحديث مستقبلا عن القطاع الذي يشرف عليه في الحكومة الحالية، والإبتعاد عن الحديث باسم الحزب، حيث كشف "حسن حمورو" عضو المجلس الوطني للحزب عن موقفه من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك بالقول" تألمت كثيرا وأنا أتابع مشاركة الأستاذ مصطفى الخلفي في برنامج "قضايا وآراء"... خاصة أثناء اللحظات التي لجأ فيها إلى رفع صوته... زاد ألمي عندما لاحظت أنه جاء "وحيدا" إلى البلاطو... لماذا كل هذا؟؟"..

أما إحدى الصفحات التي يشرف عليها ناشطون بحزب "البيجيدي "، فقد هاجمت بشكل مباشر "الخلفي" مؤكدة أن الحكومة السابقة والحالية تتحمل مسؤولية وفاة الطفلة "إيديا" وكذا "مي عائشة" التي حاولت الإنتحار مؤخرا بالرباط ، حيث أن لجوء الخلفي للصراخ ورفع صوته في برنامج تلفزيوني عمومي، ينم عن إنزعاجه وتخبطه، منذ إبعاده من وزارة الإتصال.

‫شوف تيفي

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الحكومة الخلفي الصراخ البرنامج التلفزيوني وزارة شوف تيفي

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