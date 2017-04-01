 عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا | حوادث و حقوق

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا

روسيا والأورغواي تقفان ضد المغرب في ملف الصحراء.. وبنيس لـ شوف تيفي تقرير مجلس الأمن في صالح المغرب | بوليتيك

روسيا والأورغواي تقفان ضد المغرب في ملف الصحراء.. وبنيس لـ ''شوف تيفي'' تقرير مجلس الأمن في ''صالح

معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية | مجتمع

معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية

غضب وسط البيجيدي بسبب صراخ الوزير الخلفي في برنامج تلفزيوني | بوليتيك

غضب وسط ''البيجيدي'' بسبب صراخ ''الوزير الخلفي'' في برنامج تلفزيوني

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

صادم...مريض يفقد عينه في قلب مستشفى إنزكان بعد مهاجمته من طرف مختل عقلي | حوادث و حقوق

صادم...مريض يفقد عينه في قلب مستشفى إنزكان بعد مهاجمته من طرف ''مختل عقلي''

عاجل.. اعتقال مصري وإسباني في مدينة مغربية لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال مصري وإسباني في مدينة مغربية لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل :كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :''كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة''..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي

الأرز.. يدفع المليارديرأنس الصفريوي لاستثمار 115 مليون يورو بالسنيغال | اقتصاد

الأرز.. يدفع الملياردير''أنس الصفريوي'' لاستثمار 115 مليون يورو بالسنيغال

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 17:59 عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري | حوادث و حقوق
عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري
أعلنت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الأربعاء عن حكمها في حق المتابعين الإحدى عشر في قضية السماك محسن فكري، وذلك بعد انعقاد جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أعلنت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الأربعاء عن حكمها في حق المتابعين الإحدى عشر في قضية السماك محسن فكري، وذلك بعد انعقاد جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء.

وحسب قريب محسن فكري في اتصال له مع "شوف تيفي" فقد قضت المحكمة بإدانة خليفة قائد ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، بالإضافة إلى منحها البراءة لقائد سلطة وثلاثة عمال شركة نظافة.

وأوضح قريب فكري أن نفس المحكمة، قضت بسجن ثلاثة عمال نظافة آخرين ثلاثة أشهر نافذة، وأدانت سائق شاحنة النظافة وعامل نظافة آخر وسماكا كان يعمل مع فكري بخمس أشهر نافذة.

تجدر الإشارة أن قضية "محسن فكري"، هزت الرأي العام المغربي شهر نونبر الماضي، حينما فارق الحياة السماك "فكري" داخل معصرة شاحنة للنظافة خلال احتجاجه على إتلاف أسماكه المحجوزة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف محسن فكري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا | حوادث و حقوق

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا

صادم...مريض يفقد عينه في قلب مستشفى إنزكان بعد مهاجمته من طرف مختل عقلي | حوادث و حقوق

صادم...مريض يفقد عينه في قلب مستشفى إنزكان بعد مهاجمته من طرف ''مختل عقلي''

عاجل.. اعتقال مصري وإسباني في مدينة مغربية لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال مصري وإسباني في مدينة مغربية لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية

عاجل :كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :''كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة''..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. بعد المشهد المؤثر في برنامج للا العروسة.. والدة منعم تخرج بتصريح مفاجئ في حق ابنها وزوجته | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

فيديو.. بعد المشهد المؤثر في برنامج ''للا العروسة''.. والدة منعم تخرج بتصريح مفاجئ في حق ابنها وزوجته

ما لم تسمعه في برنامج لالة لعروسة 2017 نسرين كوبل الخميسات نسات راسها وقلت كلمة مخلة بالحياء كيـ.. | قنوات أخرى

ما لم تسمعه في برنامج لالة لعروسة 2017 نسرين كوبل الخميسات نسات راسها وقلت كلمة مخلة بالحياء كيـ..

فضيحة لالة العروسة كوبل مدينة الخميسات..شوفو أشنو قالت لعروسة لراجلها‎ | قنوات أخرى

فضيحة لالة العروسة كوبل مدينة الخميسات..شوفو أشنو قالت لعروسة لراجلها‎

عمال المطاحن يطالبون من وزير العدل الجديد بحل ملفهم المطلبي بعد سنوات من الإهمال | بــووز

عمال المطاحن يطالبون من وزير العدل الجديد بحل ملفهم المطلبي بعد سنوات من الإهمال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات المطلوبة والشروط | مجتمع
منذ 2 دقائق

عاجل وسار .. خاصة لأصحاب الباكاوريا.. مباراة لولولج القوات المسلحة الملكية وهذه هي التخصصات

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا | حوادث و حقوق

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا

روسيا والأورغواي تقفان ضد المغرب في ملف الصحراء.. وبنيس لـ شوف تيفي تقرير مجلس الأمن في صالح المغرب | بوليتيك

روسيا والأورغواي تقفان ضد المغرب في ملف الصحراء.. وبنيس لـ ''شوف تيفي'' تقرير مجلس الأمن في ''صالح

معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية | مجتمع

معطلون يعتصمون أمام عمالة أسا الزاك طلبا للوظيفة العمومية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.