عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري ﻿

أعلنت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الأربعاء عن حكمها في حق المتابعين الإحدى عشر في قضية السماك محسن فكري، وذلك بعد انعقاد جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أعلنت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الأربعاء عن حكمها في حق المتابعين الإحدى عشر في قضية السماك محسن فكري، وذلك بعد انعقاد جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء.



وحسب قريب محسن فكري في اتصال له مع "شوف تيفي" فقد قضت المحكمة بإدانة خليفة قائد ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، بالإضافة إلى منحها البراءة لقائد سلطة وثلاثة عمال شركة نظافة.

وأوضح قريب فكري أن نفس المحكمة، قضت بسجن ثلاثة عمال نظافة آخرين ثلاثة أشهر نافذة، وأدانت سائق شاحنة النظافة وعامل نظافة آخر وسماكا كان يعمل مع فكري بخمس أشهر نافذة.

تجدر الإشارة أن قضية "محسن فكري"، هزت الرأي العام المغربي شهر نونبر الماضي، حينما فارق الحياة السماك "فكري" داخل معصرة شاحنة للنظافة خلال احتجاجه على إتلاف أسماكه المحجوزة.