صادم...مريض يفقد عينه في قلب مستشفى إنزكان بعد مهاجمته من طرف ''مختل عقلي'' ﻿

تعرض مريض يرقد بالمستشفى الإقليمي بإنزكان لهجوم من طرف ''مختل عقلي'' أدى إلى فقدانه لعينه، رغم نقله نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإجراء عملية جراحية لإنقاذه من العمى.

شوف تيفي

تعرض مريض يرقد بالمستشفى الإقليمي بإنزكان لهجوم من طرف "مختل عقلي" أدى إلى فقدانه لعينه، رغم نقله نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإجراء عملية جراحية لإنقاذه من العمى.



وتعود تفاصيل القضية إلى مساء يوم الجمعة الماضي،عندما تعرض مريض فوق سريره داخل الجناح الخاص بالأمراض العقلية والنفسية، لهجوم من طرف شخص آخر قيل أنه "مختل عقلي" ويتلقى العلاج هو الآخر بمستشفى إنزكان، حيث قام بشكل مفاجئ وعدواني بالإعتداء على المريض الضحية بشكل خطير ترتب عنه فقدانه لبصره في عينه اليمنى.



وحسب مصادر مسؤولة بالمستشفى، إستقبل مدير المستشفى عائلة الضحية الذي فقد عينه، معربا لهم عن أسفه من الحادثة التي كانت خارج عن إرادة أطباء الديمومة الذين لولا تدخلهم المستعجل لكانت "الحادثة أفضع"، حيث سارعت الأطر الطبية بالتدخل مباشرة بعد سماع حركة غير عادية.



وأضاف ذات المصدر، أن فقدان مريض لإحدى عينه بسبب هجوم داخل المستشفى، يتطلب مسائلة رئيس الحكومة وليس فقط وزير الصحة والأطر التي تشتغل بالمصلحة التي وقعت أثناء دوامها الفاجعة، لكن المستشفى الإقليمي لإنزكان، يعاني على العموم من الإكتظاظ، حيث أن الطاقة الإستيعابية لاتتجاوز 60 سريرا في حين أنه يستقبل 170 حالة، وهذه الأرقام كافية للحكم على حالة المستفى الذي إحتل المرتبة الأولى وطنيا في بعض الخدمات الصحية، وهو الملاذ الأخير لفقراء الجهات الجنوبية للمغرب.