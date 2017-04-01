عاجل.. اعتقال مصري وإسباني في مدينة مغربية لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الاربعاء، أنها اعتقلت مصريا يشتبه بتسهيله عودة جهاديين من العراق وسوريا واسبانيا قام بتجنيد اشخاص لصالح تنظيم الدولة الاسلامية.

"شوف تيفي"

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الاربعاء، أنها اعتقلت مصريا يشتبه بتسهيله عودة جهاديين من العراق وسوريا واسبانيا قام بتجنيد اشخاص لصالح تنظيم الدولة الاسلامية.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد جرت الاعتقالات في جيب سبتة المحتلة شمال المغرب وفي مدينة تيولادا في جنوب شرق اسبانيا ، بعد يوم على اعتقال الشرطة الاسبانية أربعة أشخاص يزعم ارتباطهم بمتورطين بالهجوم على المطار والمترو في بروكسل العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الداخلية الاسبانية أن المصري البالغ من العمر 46 عاما الذي اعتقل في تيولادا يشتبه بأنه سهل عودة ارهابيين ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية كانوا قد قرروا العودة من سوريا والعراق،كما ويشتبه بأنه قدم لهم المأوى وساعدهم في بعض الاجراءات الادارية، وقام بتوزيع "وثائق تبرر الهجمات التي ارتكبها داعش" في المجتمعات الاسلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الشرطة الإسبانية ااعتقلت إسبانيا في أحد الاحياء الفقيرة في سبتة المحتلة، ووصفت الشرطة الرجل بأنه "عنصر اساسي في التجنيد لصالح تنظيم داعش وآلته الدعائية"، وأقدم على "تجنيد شبان ضعفاء من أجل تحوليهم الى متطرفين"، وأنه أراد الذهاب بنفسه الى مناطق النزاع.