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عاجل :''كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة''..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 17:29 عاجل :كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل :''كايبيع الحمص فكروسة..كْلا الفياغرا ومات فأخضان عاهرة''..تفاصيل جديدة في قضية المُسن الذي توفي داخل وكر للدعارة بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن المسن الذي توفي بسكتة قلبية الشهر الماضي بدرب غلف، بعد تناوله لحبات الفياغرا ،رجل مطلق يبلغ من العمر حوالي 67 سنة كان قيد حياته يكسب قوته اليومي من بيع ''الحمص و الفول'' أمام المدارس.

"شوف تيفي":

 علمت "شوف تيفي" أن المسن الذي توفي بسكتة قلبية الشهر الماضي بدرب غلف، بعد تناوله لحبات الفياغرا ،رجل مطلق يبلغ من العمر حوالي 67 سنة كان قيد حياته يكسب قوته اليومي من بيع "الحمص و الفول" أمام المدارس.

و المحكمة الابتدائية بعين السبع، أصدرت يوم أمس الثلاثاء، حكمها في قضية صاحبة الوكر للدعارة الذي توفي فيه مسن الشهر الماضي بدرب غلف بالبيضاء، بإدانة المتهمة ب3 أشهر سجنا نافذا.

كما أصدرت المحكمة ،يضيف مصدرنا،حكمها في حق المومس التي توفي المسن على فراشها بـ6 أشهر سجنا نافذا.

و كانت منطقة درب غلف ، اهتزت الشهر الماضي،على وقع خبر صادم عقب العثور على شخص مسن جثة هامدة داخل منزل معد للدعارة.

و كان الهالك رفقة فتاة داخل الوكر من أجل ممارسة الجنس معها، ومباشرة بعد تناوله لمنشط جنسي من نوع "الفياغرا" لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدعارة فياغرا المصالح الأمنية وكر للدعارة مستودع الأموت

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