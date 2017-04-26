الأرز.. يدفع الملياردير''أنس الصفريوي'' لاستثمار 115 مليون يورو بالسنيغال ﻿

قررت ''مجموعة الصفريوي'' دعم الحكومة السينغالية من أجل مساعدتها على بلوغ برنامجها الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بحلول عام 2018، بمنحها أكثر من 115 مليون يورو وهو ما من شأنه خلق أكثر من 1500 فرصة

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



قررت "مجموعة الصفريوي" دعم الحكومة السينغالية من أجل مساعدتها على بلوغ برنامجها الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بحلول عام 2018، بمنحها أكثر من 115 مليون يورو وهو ما من شأنه خلق أكثر من 1500 فرصة عمل.



وتهدف "مجموعة الصفريوي" من خلال هذا المشروع حسب بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , إلى إنتاج أرز الشعير في بلديات "دوديل و "ديميت" , بالإضافة إلى إنشاء وحدة للمعالجة و التحويل تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.



و من المتوقع أن يساهم المشروع في انتاج ما يقارب 115 ألف طن من الأرز سنويا لمدة موسمين، مما يعادل الانتاج السابع الوطني للسنغال لسنة 2016.



أما بالنسبة لقناة لوحدة المعالجة و التحويل فستبلغ سعتها 125 ألف طن من أرز الشعير و هي كمية ستوجه بالدرجة الأولى إلى الأسواق المحلية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من أرز الشعير بحلول 2018.



حري بالذكر أن " مجموعة الصفريوي" مدعمة من طرف خبير سينغالي ممثل منظمة الأغذية و الزراعة فيما سيتم هذا الاستثمار عبر " Afri Partners Sénégal".



و تنفي المجموعة من خلال بلاغها أن تكون قد استولت على أراضي بالبلاد من أجل إنشاء أي من مشاريعها.