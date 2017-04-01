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حصري..من جديد..محامي سعد لمجرد ''كاعي'' و يهدد بالانسحاب من القضية

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 17:08 حصري..من جديد..محامي سعد لمجرد كاعي و يهدد بالانسحاب من القضية | ثقافة و فنون
حصري..من جديد..محامي سعد لمجرد ''كاعي'' و يهدد بالانسحاب من القضية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي موريتي الملقب بالوحش، هدد الفنان المغربي سعد لمجرد بالتخلي عنه وترك قضيته بسبب تصرفاته الأخيرة ومن بينها ما قام به بعد يوم من مغادرته سجن فلوري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي موريتي الملقب بالوحش، هدد الفنان المغربي سعد لمجرد بالتخلي عنه وترك قضيته بسبب تصرفاته الأخيرة ومن بينها ما قام به بعد يوم من مغادرته سجن فلوري.

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي موريتي، طالب والدي المجرد "نزهة الركراكي والبشير عبدو" بمنع ابنهم من القيام بتصرفات مماثلة مستقبلا ومراقبته خلال مغادرته لشقته بباريس خلال الأوقات المسموح له بها، مشيرا إلى أن غياب "المعلم" عن الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي جاء تنفيذا لأوامر "موريتي"٫

وأضاف المصدر ذاته أن المحامي "موريتي"، يعلم جيدا أن محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" يراقب جميع تحركات المجرد، في محاولة منه استغلال أي هفوة أوخطأ يرتبكه حتى يستغله في إعادة الفنان المغربي لسجن فلوري أو في تعزيز مرافعته منتصف شهر ماي المقبل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحامي موريتي مواقع التواصل الاجتماعي سعد المجرد

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