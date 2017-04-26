مؤثر.. قاصر ينتحر بتطوان بعدما ترك تدوينة حزينة على حائطه الفايسبوكي ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
اهتزت مدينة تطوان صباح اليوم الأربعاء على وقع خبر صادم تمثل في أقدم قاصر،عمره 15 سنة، على وضع حد لحياته بحي الإشارة بذات المدينة .
و ذكرت مصادر مقربة أن القاصر المدعو قيد حياته "نور الدين"، ترك وراءه عدد من علامات الاستفهام حول دوافع انتحاره بحيث أنه لم يكن يعاني من أي اضطراب أو اضطراب نفسي .
و أشارات المصادر أن الضحية نشرعلى صفحته الشخصية عبر الفايسبوك , تدوينة حزينة أيام معدودات قبل انتحار جاء فيها " عندما توقف قلبه قالوا مات.. وما علموا أنه مات قبل هذا بكثير.. فقد كان جنازة تمشي على قدمين.. الفرق انه كان يحمل نفسه واليوم حملوه", و كانت رجال الأمن قد عثرت بغرفة الهالك على عدد من الأقراص المهلوسة و لفافات حشيش, لتفتح تحقيقا في النازلة في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.