مؤثر.. قاصر ينتحر بتطوان بعدما ترك تدوينة حزينة على حائطه الفايسبوكي ﻿

اهتزت مدينة تطوان صباح اليوم الأربعاء على وقع خبر صادم تمثل في أقدم قاصر،عمره 15 سنة، على وضع حد لحياته بحي الإشارة بذات المدينة .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

اهتزت مدينة تطوان صباح اليوم الأربعاء على وقع خبر صادم تمثل في أقدم قاصر،عمره 15 سنة، على وضع حد لحياته بحي الإشارة بذات المدينة .



و ذكرت مصادر مقربة أن القاصر المدعو قيد حياته "نور الدين"، ترك وراءه عدد من علامات الاستفهام حول دوافع انتحاره بحيث أنه لم يكن يعاني من أي اضطراب أو اضطراب نفسي .



و أشارات المصادر أن الضحية نشرعلى صفحته الشخصية عبر الفايسبوك , تدوينة حزينة أيام معدودات قبل انتحار جاء فيها " عندما توقف قلبه قالوا مات.. وما علموا أنه مات قبل هذا بكثير.. فقد كان جنازة تمشي على قدمين.. الفرق انه كان يحمل نفسه واليوم حملوه", و كانت رجال الأمن قد عثرت بغرفة الهالك على عدد من الأقراص المهلوسة و لفافات حشيش, لتفتح تحقيقا في النازلة في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.



