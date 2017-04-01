عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة ﻿

في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس،علمت ''شوف تيفي'' أن هشام مشتري و قبل أن يرتكب جريمته الشنيعة في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، ترك في ملكية زوجته منزل

شوف تيفي:م غ

في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس،علمت "شوف تيفي" أن هشام مشتري و قبل أن يرتكب جريمته الشنيعة في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، ترك في ملكية زوجته منزل مكون من 3 طوابق بالدار البيضاء .

و قالت مصادرنا القريبة من عائلة مشتري، إن هشام و قبل أن يرتبط اسمه بمقتل زوج عشيقته وفاء مرداس، شيّد منزلا مكونا من 3 طوابق بشارع طاح بمنطقة الإنارة بمدينة الدار البيضاء و سجل جزء منه في ملكية زوجته و أم أولاده الثلاثة.

ورجحت مصادرنا، أن مصاريف بناء العمارة التي تقع في حي فخم بالدار البيضاء، تحصل عليها المتورط في الجريمة من العشيقة الغادرة.

و أشارت مصادرنا أن مشتي لم يستمتع بالمنزل الذي شيده و الغير بعيد عن منزل والدته المتواجد السباتة حيث كان يتواجد مشروعه الصغير"سيارة التعليم".