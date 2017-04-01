 عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة

أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017 | مجتمع

أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى

الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكية خلال الربع الأول من 2017 ويوقف 12 شخصا | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكية خلال الربع الأول من 2017 ويوقف 12 شخصا

شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير

عاجل..سيارة لنقل التلاميذ تابعة لمؤسسة تعليمية تتعرض لحادث خطير بمدينة وجدة+صور | مجتمع

عاجل..سيارة لنقل التلاميذ تابعة لمؤسسة تعليمية تتعرض لحادث خطير بمدينة وجدة+صور

عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل

رسميا...المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد عبد الإله بن كيران بالبرلمان | بوليتيك

رسميا...المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد عبد الإله بن كيران بالبرلمان

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 16:51 عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة | حوادث و حقوق
عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة
في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس،علمت ''شوف تيفي'' أن هشام مشتري و قبل أن يرتكب جريمته الشنيعة في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، ترك في ملكية زوجته منزل

شوف تيفي:م غ

في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس،علمت "شوف تيفي" أن هشام مشتري و قبل أن يرتكب جريمته الشنيعة في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، ترك في ملكية زوجته منزل مكون من 3 طوابق بالدار البيضاء .

و قالت مصادرنا القريبة من عائلة مشتري، إن هشام و قبل أن يرتبط اسمه بمقتل زوج عشيقته وفاء مرداس، شيّد منزلا مكونا من 3 طوابق بشارع طاح بمنطقة الإنارة بمدينة الدار البيضاء و سجل جزء منه في ملكية زوجته و أم أولاده الثلاثة.

ورجحت مصادرنا، أن مصاريف بناء العمارة التي تقع في حي فخم بالدار البيضاء، تحصل عليها المتورط في الجريمة من العشيقة الغادرة.

و أشارت مصادرنا أن مشتي لم يستمتع بالمنزل الذي شيده و الغير بعيد عن منزل والدته المتواجد السباتة حيث كان يتواجد مشروعه الصغير"سيارة التعليم".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مشتري منزل وفاء عكاشة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة

الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكية خلال الربع الأول من 2017 ويوقف 12 شخصا | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكية خلال الربع الأول من 2017 ويوقف 12 شخصا

شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير

عاجل وبالوثائق.. رجل سلطة متورط في تزوير شهادة ميلاد ومنح شهادة وفاة مقابل ألف درهم بالرحامنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالوثائق.. رجل سلطة متورط في تزوير شهادة ميلاد ومنح شهادة وفاة مقابل ألف درهم بالرحامنة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عمال المطاحن يطالبون من وزير العدل الجديد بحل ملفهم المطلبي بعد سنوات من الإهمال | بــووز
منذ 24 دقيقة

عمال المطاحن يطالبون من وزير العدل الجديد بحل ملفهم المطلبي بعد سنوات من الإهمال

بالفيديو.. 5 رياضيين دمرهم الشذوذ الجنسي منهم من أصيب بالإيدز وأخر انتحر.. تعرف عليهم | قنوات أخرى

بالفيديو.. 5 رياضيين دمرهم الشذوذ الجنسي منهم من أصيب بالإيدز وأخر انتحر.. تعرف عليهم

على أنغام رويشة..موقف طريف لطفل على أصغر حصان | بــووز

على أنغام رويشة..موقف طريف لطفل على أصغر حصان

شوف تيفي في قلب منزل القارئ المغربي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن وهذا ما قاله في أول تصريح له | خارج البلاطو

''شوف تيفي'' في قلب منزل القارئ المغربي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن وهذا ما قاله في أول تصريح له

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل و انفراد.. قْبل ما يقتل البرلماني مرداس..هاشنو خْلا العشيق مشتري لزوجته قبل مايدخل لسجن عكاشة

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة

أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017 | مجتمع

أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.