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عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 16:13 عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة | حوادث و حقوق
عاجل ومروع..فاجعة طرقية ضواحي بني ملال تنهي حياة شاب بعد 3 أشهر من زواجه+صورة
شهدت منطقة ولاد زيدوح ضواحي مدينة بني ملال اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية جد مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، نتيجة انقلاب سيارته الخفيفة للعديد من المرات.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة ولاد زيدوح ضواحي مدينة بني ملال اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية جد مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، نتيجة انقلاب سيارته الخفيفة للعديد من المرات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب الهالك والذي عقد قرانه قبل ثلاثة أشهر كان يحاول تجاوز سيارة أخرى، للتطور الأمور بعد ذلك إلى منافسة بينه وبين السيارة الثانية ، ما تسبب في انقلاب سيارته عقب اصطدامها بقناة للصرف الصحي.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية وجدت صعوبة كبيرة في انتشال جثة الشاب من السيارة، مشيرا إلى أن سيارة للإسعاف قامت بنقله إلى مستودع الأموات، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بالمعاينة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب الهالك الوقاية المدنية الصرف الصحي

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