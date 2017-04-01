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أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 16:00 أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017 | مجتمع
أول عالم مغربي مرشح للفوز بجائزة المبتكر الأوروبي 2017
ترشح العالم والباحث مغربي ''البروفسور عدنان رمال'' لنهائيات جائزة المبتكر الأوروبي 2017 والتي تعتبر من بين أبرز وأشهر المسابقات في القارة العجوز.

"شوف تيفي"

 

ترشح العالم والباحث مغربي "البروفسور عدنان رمال" لنهائيات جائزة المبتكر الأوروبي 2017  والتي تعتبر من بين أبرز وأشهر المسابقات في القارة العجوز.

وحسب بعض المصادر فإن المغربي عدنان رمال هو أستاذ في علم الأحياء ، رُشح لجائزة المكتب الأوروبي للبراءات، وذلك بعد اختراعه الذي ساهم في تطوير طريقة جديدة لتحسين مفعول المضادات الحيوية بشكل قوي.

وأوضحت ذات المصادر في كشفها عن تفاصيل هذا الاختراع، أكدت أن هذا الأخير مكن من الوصول لطريقة تجمع المضادات الحيوية بالخصائص المضادة للبكتيريا التي تتوفر عليها النباتات المحلية، دون التسبب في آثار جانبية أو المساهمة في تراكم المقاومة.

وقال رئيس المكتب الأوروبي للبراءات باتيستيللي تضيف المصدار ذاتها "إن ابتكار رمال يقدم أداة جديدة في مكافحة التهديد المتزايد للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية..وفي حال الموافقة عليه فإن المضادات الحيوية المعززة" التي اخترعها رمال ستكون أول دواء تم تطويره وإنتاجه من قبل قطاع الأدوية في المغرب. وهذه خطوة كبيرة لصناعة اعتاد المغرب فيها على تصنيع الأدوية أو العقاقير الأخرى بموجب اتفاقات ترخيص تجمعه مع صانعي العقاقير الأجانب".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العقاقير المكتب الأوروبي الأدوية العقاقير القارة العجوز

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