عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى ﻿

"شوف تيفي"
يرقد الفنان والموسيقار المغربي محمد بلخياط بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط، بعد أن ألمت به أزمة صحية في الآونة الأخيرة.
ونشر الفنان المغربي "محمد الغاوي" على حسابه بالفايسبوك صورا جمعته بالموسيقار محمد بلخياط، والتي علق عليها بكلمات جد مؤثرة، طالب من خلالها بالدعاء لصديقه بلخياط.
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