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شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 15:17 شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
شفارة مسلحين يُروعون مواطنين ليلا بمدينة أكادير
تمكنت عناصر الدائرة السابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير، زوال أمس الثلاثاء من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة المقرونة بالليل والتهديد بالسلاح الأبيض وحيازة أشياء متحصلة من

''شوف تيفي''


تمكنت عناصر الدائرة السابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير، زوال أمس الثلاثاء من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة المقرونة بالليل والتهديد بالسلاح الأبيض وحيازة أشياء متحصلة من السرقة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن إيقاف المشتبه فيهما البالغين من العمر 21 سنة، جرى إثر تفعيل مصالح الأمن لتحريات وأبحاث ميدانية عقب توصلها بشكاية من شخص يفيد بتعرضه ليلة أمس الإثنين للسرقة على مستوى حي بنسركاو، وذلك بعدما اعترض سبيله شخص واستولى على هاتفه النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة مكنت من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في هذه العملية ثم جرى إخضاعه لبحث أقر من خلاله بارتكاب الفعل الجرمي، كما أفصح عن هوية الشخص الذي يحتفظ بالهاتف المتحصل من السرقة، ليتم إيقافه هو الآخر، مع حجز المسروق، وقد تبين خلال البحث أن المشتبه فيه الثاني كان يشكل بدوره موضوع مذكرتي بحث، من أجل الإتجار في المخدرات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة، مشيرا إلى أن المشتبه فيهما تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المختصة الهاتف السلاح الأبيض

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