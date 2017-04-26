عاجل..سيارة لنقل التلاميذ تابعة لمؤسسة تعليمية تتعرض لحادث خطير بمدينة وجدة+صور ﻿

شهد حي ايريس بمدينة وجدة قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطيرة، بين سيارة نقل تابعة لمؤسسة تعليمية خصوصية وسيارة خفيفة.



"شوف تيفي"





شهد حي ايريس بمدينة وجدة قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطيرة، بين سيارة نقل تابعة لمؤسسة تعليمية خصوصية وسيارة خفيفة.



وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد أكد شهود عيان، أن التهور والسرعة وعدم احترام حق الأسبقية تسبب في وقوع هذا الحادث الذي خلف وقوع إصاباتة خفيف في صفوف التلاميذ وبعض الخسائر المادية في السيارتين.

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من سيارات النقل المدرسي تسير بسرعة جنونية بشوارع مدينة وجدة، وهو ما يثير استياء وغضب ساكنة عاصمة الشرق.