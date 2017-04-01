عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل ﻿

شوف تيفي:
" أنا حي ومزال مدانيش الله"، بهذه العبارة رد الفنان المغربي عبد الإله عاجل على إشاعة وفاته التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء.
و قال الفنان المغربي المحبوب، في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،" بلا متبقاو طلقو الإشاعات على الفنانين حشومة و حرام عليك كتخلعو لينا وليداتنا.." مؤكدا أن مثل هذه الإشاعات تضر بالعائلة و الأطفال.
وختم الفنان عاجل الذي غاب مؤخرا على الساحة الفنية،حديثه بالقول" الله يهدي هاذ الناس علينا".
إليكم تفاصيل المكالمة..
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