عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل ﻿

'' أنا حي ومزال مدانيش الله''، بهذه العبارة رد الفنان المغربي عبد الإله عاجل على إشاعة وفاته التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء.

شوف تيفي:

" أنا حي ومزال مدانيش الله"، بهذه العبارة رد الفنان المغربي عبد الإله عاجل على إشاعة وفاته التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء.

و قال الفنان المغربي المحبوب، في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،" بلا متبقاو طلقو الإشاعات على الفنانين حشومة و حرام عليك كتخلعو لينا وليداتنا.." مؤكدا أن مثل هذه الإشاعات تضر بالعائلة و الأطفال.

وختم الفنان عاجل الذي غاب مؤخرا على الساحة الفنية،حديثه بالقول" الله يهدي هاذ الناس علينا".

إليكم تفاصيل المكالمة..