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عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 15:00 عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو: هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي عبد الإله عاجل
'' أنا حي ومزال مدانيش الله''، بهذه العبارة رد الفنان المغربي عبد الإله عاجل على إشاعة وفاته التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء.

 

شوف تيفي:

 

" أنا حي ومزال مدانيش الله"، بهذه العبارة رد الفنان المغربي عبد الإله عاجل على إشاعة وفاته التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء.

و قال الفنان المغربي المحبوب، في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،" بلا متبقاو طلقو الإشاعات على الفنانين حشومة و حرام عليك كتخلعو لينا وليداتنا.." مؤكدا أن مثل هذه الإشاعات تضر بالعائلة و الأطفال.

وختم الفنان عاجل الذي غاب مؤخرا على الساحة الفنية،حديثه بالقول" الله يهدي هاذ الناس علينا".

إليكم تفاصيل المكالمة..

 

 

‫شوف تيفي

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