رسميا...المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد عبد الإله بن كيران بالبرلمان ﻿

أعلنت المحكمة الدستورية بشكل رسمي، شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عبد الإله بنكيران بعد ترشحه بالدائرة الانتخابية المحلية ''سلا المدينة'' خلال تشريعيات 7 أكتوبر 2016.

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أعلنت المحكمة الدستورية بشكل رسمي، شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عبد الإله بنكيران بعد ترشحه بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" خلال تشريعيات 7 أكتوبر 2016.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد رسالة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يحيط فيها المحكمة الدستورية علما أن عبد الإله بن كيران قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، حيث إطلعت المحكمة على رسالة الاستقالة وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقد في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله ابن كيران على إثر استقالته.



ودعت المحكمة الدستورية، المرشح الذي يليه مباشرة في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.





