عاجل وبالوثائق.. رجل سلطة متورط في تزوير شهادة ميلاد ومنح شهادة وفاة مقابل ألف درهم بالرحامنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أن رجل سلطة برتبة ''شيخ''، مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، عقب اتهامه بتهمة تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات مغلوطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، أن رجل سلطة برتبة "شيخ"، مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، عقب اتهامه بتهمة تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات مغلوطة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بالمدعو "ع.ب" الذي يعمل كشيخ قبيلة "فريق الهلالات" الكائنة بجماعة وقيادة صخور الرحامنة، حيث تقدم العشرات من أبناء القبيلة بشكاية إلى السلطات تفيد أن "ع.ب"، استغل منصبه كعون سلطة وابتز مجموعة منه في مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 وألف درهم مقابل منحهم شواهد إدارية مثل " شواهد الميلاد، وشواهد الوفاة، ووثائق الزواج، ووثائق التغطية الصحية"، بالإضافة إلى قيامه بسبهم وقذفهم بأقبح الصفات رفقة مساعدين له.

وأوضح المصدر ذاته أن من بين المتضررين شخص يدعى "رشيد" وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبه الشيخ المذكور بمبلغ ألف درهم مقابل منحه شهادة وفاة والده، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن "الشيخ" كان يمنح كذلك شواهد ميلاد مزورة.



