 جبهة مناهضة التطرف توجه انتقادات لاذعة لعمدة طنجة بسبب ''فتوى تشييد تمثالين'' ﻿
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جبهة مناهضة التطرف توجه انتقادات لاذعة لعمدة طنجة بسبب ''فتوى تشييد تمثالين''

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 14:40 جبهة مناهضة التطرف توجه انتقادات لاذعة لعمدة طنجة بسبب فتوى تشييد تمثالين | مجتمع
جبهة مناهضة التطرف توجه انتقادات لاذعة لعمدة طنجة بسبب ''فتوى تشييد تمثالين''
وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف، انتقادات لاذعة لعمدة طنجة البشير العبلادوي، بعد أن طلب '' فتوى'' من المجلس العلمي للمدينة، حول إمكانية تشييد تمثالين للرحالة العالمي ابن بطوطة، والحاكم اليوناني

 

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وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف، انتقادات لاذعة لعمدة طنجة البشير العبلادوي، بعد أن طلب '' فتوى'' من المجلس العلمي للمدينة، حول إمكانية تشييد تمثالين للرحالة العالمي ابن بطوطة، والحاكم اليوناني الشهير هرقل الذي توجد مغارته الشهيرة بمدينة طنجة (مغارة هرقل).


واعتبرت الجبهة أن سبب إدانتها لطلب العبلادولي يتمثل في كون طلبا '' غريبا وغير قانوني''، مشيرة إلى أن الطلب ' يمتح من الفكر الداعشي المناقض للفن والإبداع، لأن مجرد التساؤل عن مسالة طبيعية وعادية لا تندرج مطلقا في مسائل الدين''.


وأوضحت أن عمدة طنجة أُنتخب لـ'' تدبير القضايا السياسية، المدنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية ولا يمكنه التدخل في عقيدة وتفكير المواطنين والمواطنات المضمنة في الدستور والمكفولة وفق مواثيق حقوق الإنسان الكونية التي يلتزم بها المغرب من خلال تضمينها في أبواب وثنايا الدستور''.



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