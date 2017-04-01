انفراد..خلافا لكل ما راج ..هذه حقيقة الفيديو الذي ظهر فيه الأمير مولاي الحسن بعد تجمهر عدد من المعجبين حول الملك بميامي ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع أن اللقطة التي انتشرت عبر مقطع فيديو للأمير مولاي الحسن رفقة الملك محمد السادس، لم يكن حينها الأمير الحسن الثالث ينظم عملية سير والده الملك محمد السادس بعد

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع أن اللقطة التي انتشرت عبر مقطع فيديو للأمير مولاي الحسن رفقة الملك محمد السادس، لم يكن حينها الأمير الحسن الثالث ينظم عملية سير والده الملك محمد السادس بعد تجمهر عدد من المواطنين حوله.

و قالت مصادرنا، إن الأمير حينها انتقل من جانب والده إلى الجهة الأخرى حيث كان يتواجد أصدقائه و أخبرهم حينها بالصعود إلى السيارة.

و ظهر الأمير مولاي الحسن في الفيديو و هو يلوح بإشارة إلى صديقيه أن يستقلا السيارة و يلحقان به بعدما ظهر في حديث جانبي رفقة الملك وقبل أن يصعد في السيارة التي كان على متنها والده الملك محمد السادس.

و كان الفيديو الذي تداوله المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين،حقق نسب مشاهدة عالية و عبر من خلاله المغاربة عن إعجابهم بالأمير الصغير الذي ظهر في قمة التواضع و الأخلاق .