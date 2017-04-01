أمن البيضاء يوقف أحد السارقين الذين اشتهرا بسرقة حقيبة يدوية لسيدة على متن دراجتهما النارية ﻿

أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنه و تفاعلا مع الشريط المتداول و الذي يظهر شخصين استهدفا سيدة بسرقة حقيبتها اليدوية مما نجم عنه سقوطها أرضا, أنها أجرت تحريات و أبحاث من قبل مصالحها أفضت إلى تحديد هوية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنه و تفاعلا مع الشريط المتداول و الذي يظهر شخصين استهدفا سيدة بسرقة حقيبتها اليدوية مما نجم عنه سقوطها أرضا, أنها أجرت تحريات و أبحاث من قبل مصالحها أفضت إلى تحديد هوية المشتبه بهما أوقفت الجاني الرئيسي فيما لازال شريكه في حالة فرار.

و ذكر بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء أن الواقعة الموثقة بشريط فيديو و الذي نشرتها مجموعة من المواقع الإخبارية الإلكترونية بتاريخ 20 أبريل الجاري وقعت بتراب المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان, وأن الشخصيين اللذان ظهرا في الشريط يعرفان لديها بتعدد سوابقهما العدلية في مجال السرقة وحداثة مغادرة المؤسسة السجنية.

و أشار البلاغ أنه واستثمارا لنتائج تلك التحريات, فقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة, ,أن الموقوف قد أحيل رفقة كافة الإجراءات المسطرية المنجزة في النازلة على فرقة الشرطة القضائية المحلية من أجل تعميق البحث وإتمامه والتقديم أمام العدالة.





