مجلس الأمن يضغط بقوة على '' البوليساريو '' لسحب قواتها فورا من الكركرات غدا الخميس ﻿

دعا مشروع القرار الذي يصوت عليه مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس 27 أبريل 2017، جبهة '' البوليساريو '' إلى السحب الفوري لميليشياتها من منطقة الكركرات في الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

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دعا مشروع القرار الذي يصوت عليه مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس 27 أبريل 2017، جبهة '' البوليساريو '' إلى السحب الفوري لميليشياتها من منطقة الكركرات في الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا.



وأوردت وكالة ''فرانس بريس''، أن مشروع القرار الذي اطلعت عليه الوكالة، يضغط بشكل قوي على الجبهة الانفصالية كي تسحب فورا عناصرها من منطقة الكركرات بعد أن قرر المغرب، في شهر فبراير الماضي، سحبه قواته من المنطقة.



ويصوت مجلس الأمن الدولي غدا الخميس، على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في هذا النزاع الذي استمر لعدة عقود، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الولايات المتحدة وزعت الاثنين الماضي مشروع القرار على الأعضاء الـ 15 في المجلس، بعد تشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، ويُمدد القرار أيضا لبعثة حفظ السلام التابعة للهيئة الأممية، سنة أخرى.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجلس، قبل أسبوعين، بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج لـ ''دينامية جديدة''، لحل هذا النزاع الإقليمي.





