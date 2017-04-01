رائع .. حديقة ''سندباد'' تفاجئ أيتام المغرب بهذه المبادرة الجميلة ﻿

في بادرة رائعة و في موعد مع فصل الربيع ووفاءا منها لمهمتها المواطنة, فتحت حديقة سندباد أبوابها للأطفال في وضعية صعبة خلال كل عطلة نهاية الأسبوع لشهر أبريل.





شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





في بادرة رائعة و في موعد مع فصل الربيع ووفاءا منها لمهمتها المواطنة, فتحت حديقة سندباد أبوابها للأطفال في وضعية صعبة خلال كل عطلة نهاية الأسبوع لشهر أبريل.

و ذكر بلاغ صحفي للحديقة توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن المبادرة التي أقدمت عليها حديقة ''سندباد'' جاءت بدعم من جماعة المعاريف وفي إطار مهرجان الربيع , حيث تمكن حوالي 140 طفلا من دور الأيتام لجمعيتي''السلام للإنماء'' و ''أطفال الكتاب'' من قضاء يوم كامل بحديقة ''سندباد'', خصص أيضا لأطفال جمعية ''السلام'' و''بسمة يتيم'' .





وقد تم خلال ذات المناسبة تقديم أساور مجانية للأطفال عند وصولهم إلى الحديقة، مما مكنهم طوال اليوم من التمتع بلا حدود بألعاب الحديقة وعيش لحظات لاتنسى بفضل اللعب والضحك.



كما عرفت هذه الألعاب نجاحا كبيرا بما فيها لعبة “جزيرة الوقواق” وهي عبارة عن مسار بالقارب فوق الماء، ولعبة ''O'Temba'' التي تتنقل صعودا ونزولا وهي سبيل مضمون للاثارة.



أما بالنسبة لحديقة الحيوانات فقد عرفت كذلك نجاحا كبيرا خلال الزيارة التي قام بها الأطفال الذين أعجبوا بالحيوانات التي تتواجد بالحديقة واستفادوا من شروحات المشرفين عليهم فيما يخص خصائص مختلف أنواع الحيوانات المتواجدة بالحديقة.



وإدراكا منها لأهمية اللعب في تنمية الطفل والدور البيداغوجي لحديقة الحيوان، أشملت حديقة سندباد ضمن فاعليتها هذا الانفتاح على جمعيات الأطفال في وضعية صعبة وذلك من أجل دعمهم بشكل فعال.



ولا تتوقف هذه المبادرة المواطنة لحديقة السندباد عند هذه الزيارة فقط. فسيتم برمجة أيام أخرى لصالح جمعيات خيرية أخرى لجلب فرحة كبرى للمستفيدين منها.



حري بالذكر أن حديقة ''سندباد'' أكبر حديقة بالمغرب، تتواجد بكورنيش الدار البيضاء وتضمن للصغار والكبار عالما من المغامرات و الفرح والأحاسيس المميزة, و تضم حديقة سندباد فضاءا ترفيهيا بأكثر من 20 لعبة مثيرة، وحديقة حيوان تضم 150 حيوان من ثلاثين نوعا مختلفا إضافة إلى المطعمة المتنوعة.





