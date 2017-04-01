موجة سخرية عارمة ضد ''امحند العنصر'' بسبب رئيس فرنسا المقبل ''إيمانويل ماكرون'' ﻿

تحول الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، إلى محط للسخرية من قبل بعض النشطاء الفايسبوكيين بعد مقارنة المدة الزمنية التي قضاها كأمين عام للحزب والتي تساوي عمر ''إيمانويل ماكرون'' الشخصية





بوليتيك

شوف تيفي





تحول الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، إلى محط للسخرية من قبل بعض النشطاء الفايسبوكيين بعد مقارنة المدة الزمنية التي قضاها كأمين عام للحزب والتي تساوي عمر ''إيمانويل ماكرون'' الشخصية الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس فرنسا المقبل خلفا ''لفرانسوا هولاند''.



وتحت عنوان ''حياة الرئيس الفرنسي تساوي عدد السنوات التي قضاها امحند العنصر كأمين عام للحركة الشعبية''، إنطلقت حملة سخرية واسعة بعد المقارنة بين الشخصيتين السياسيتين، حيث أن الرئيس الفرنسي يبلغ 39 سنة من عمره، في حين أن العنصر المزداد سنة 1942، إستحوذ على زعامة حزب الحركة الشعبية منذ 1986، أي أكثر من ثلاثين سنة.



وتسائل الفايسبوكيين، عن معنى البرامج الإنتخابية والحكومية التي تدعوا إلى الدفع بالشباب وتشحيعهم لإقتحام العمل السياسي، حيث أن ''ماكرون'' الذي سيقود إحدى أقوى الدول في العالم مازال شابا ولم يبلغ بعد الأربعين سنة، في حين أن زعماء الأحزاب السياسية فضوا سنوات عمر الرئيس الفرنسي فقط كمسؤولين عن تنظيماتهم السياسية والحزبية.



ولم تقتصر سخرية الفايسبوكيين على امحند العنصر فقط بل شملتها لأغلب الزعماء السياسيين الذين قضوا سنوات في مناصب سياسية أخرى، كبرلمانيين أو رؤساء جماعات قروية وحضرية، في حين أن الدول المتقدمة تدفع بالشباب إلى المسؤولية.





