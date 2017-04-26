عاجل وبالصور..حريق مهول داخل باخرة بميناء مدينة أكادير ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول، داخل باخرة ترسو بميناء مدينة أكادير وبالتحديد بالمنطقة المعدة للشحن.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول، داخل باخرة ترسو بميناء مدينة أكادير وبالتحديد بالمنطقة المعدة للشحن.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك احتمالا كبيرا أن أعمال صيانة، كانت تجري على الباخرة، ما تسبب في اندلاع النيران بها، والتي انتشرت بشكل سريع بسطح الباخرة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحريق الذي خلف بعض الخسائر تم إخماده من طرف مصالح الوقاية المدينة التي حلت بعين المكان على وجه السرعة فور علمها بالحادث.