حملة أمنية تمكن رجال الحموشي من إيقاف مبحوث عنهم يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية بأولاد تايمة ﻿

مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بمفوضية أولاد تايمة، خلال الــ24 ساعة الماضية، من إيقاف 6 أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل جنح وجنايات مختلفة.

"شوف تيفي"



مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بمفوضية أولاد تايمة، خلال الــ24 ساعة الماضية، من إيقاف 6 أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل جنح وجنايات مختلفة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بــ04 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و31 سنة، كان يجري البحث عنهم من طرف مصالح الأمن، للاشتباه في تورطهم في مجموعة من القضايا تتعلق جميعها بالسرقات بمختلف أصنافها، وشخص خامس من أجل إصدار شيك بدون رصيد، بينما الشخص السادس كان يشكل موضوع مذكرة بحث من طرف مصالح الدرك الملكي.



وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة