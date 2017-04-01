مثير وبالفيديو.. عنصر من الوقاية المدنية سلخوه في الطوبيس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله عنصر من الوقاية المدنية وهو يعبر عن غضبه الشديد لقيام أشخاص بالاعتداء عليه داخل حافلة للنقل العمومي بأحد المدن





"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله عنصر من الوقاية المدنية وهو يعبر عن غضبه الشديد لقيام أشخاص بالاعتداء عليه داخل حافلة للنقل العمومي بأحد المدن المغربية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن عنصر الوقاية المدنية، رفض أداء تذكرة ركوب الحافلة بدعوى أنه رجل أمن، ليدخل في نقاش حاد مع المتواجدين بالحافلة لتتطور الأمور، إلى تبادل للضرب.



ويظهر الفيديو لحظة دخول عنصر الوقاية المدنية في حالة هستيريه وهو يرفض مغادرة الحافلة بالرغم من محاولات بعض الركاب التدخل لفض الاشتباك.