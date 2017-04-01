المرشح الأفور حظا لقيادة فرنسا''ماكرون'' يعد بزيارة للغرب فور فوزه على ''لوبين'' ﻿

أشار '' إيمانويل ماكرون''، المرشح الأوفر حظا لقيادة الجمهورية الفرنسية أن المغرب سيكون أول وجهة له بمجرد أن يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية



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أشار '' إيمانويل ماكرون''، المرشح الأوفر حظا لقيادة الجمهورية الفرنسية أن المغرب سيكون أول وجهة له بمجرد أن يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية



وقال ''ماكرون'' خلال حوار له مع مجلة ''جون أفريك'' الفرنسية، أن المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات صداقة قوية مبنية على مصالح مشتركة عليا, كما أكد ''ماكرون'' أنه سبق له زيارة الجزائر وتونس، لكنه لم تتح له الفرصة بعد لزيارة المغرب الذي تربطه وفرنسا علاقات صداقة وشراكة اقتصادية استثنائية.



وأبرز وزير الاقتصاد السابق في حكومة ''هولاند''، أنه يعول كثيرا على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع فرنسا ببلدان المغرب العربي على المستوى الاقتصادي.



وأظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية تأهل مرشح الوسط '' إيمانويل ماكرون''، ومرشحة “أقصى اليمين” مارين لوبين للجولة الثانية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات وفق وزارة الداخلية 78%..



و حصل أصغر مرشح لسباق الرئاسيات '' ماكرون'' على 23.75% بينما حصلت ''لوبان'' على 21.53%، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون 19.91%، في حين حصل المرشح اليساري جان لوك ميلانشون على 19.64%..







