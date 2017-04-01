العثماني يحتفظ بمدير ديوان بن كيران ويبحث عن ''الكفاءات'' من خارج حزب ''المصباح'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مازال يحتفظ بجامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران مع الإبقاء على نفس التقنيين والمستشارين الذين يشتغلون في الديوان.



بوليتيك

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مازال يحتفظ بجامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران مع الإبقاء على نفس التقنيين والمستشارين الذين يشتغلون في الديوان.



وحسب مصادر مطلعة، فجامع المعتصم عبر بشكل مباشر لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالبحث عن شخصية ثانية للعمل في الديوان، تزامنا وعزم ثلاثة مستشارين آخرين مغادرة ديوان رئيس الحكومة خاصة المتخصصين في التعليم والإدارة الذين كان يعتمد عليهم بن كيران.



من جهة ثانية، يرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه مازال في حاجة لنفس الأطر التي شاركت في صياغة قانون مالية 2017، حيث طالب جميع المستشارين والتقنيين بمن فيهم مدير الديوان السابق جامع المعتصم البقاء معه إلى حين المصادقة على البرنامج الحكومي، وبعدها سيبحث العثماني عن الأطر والخبراء الذين سيشتغل معهم، خاصة أنه عبر بشكل مباشر لقياديين بالحزب أن ديوانه سيفتح الباب لجميع الكفاءات وليس فقط المنتمية لحزب ''المصباح''.





