خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي: ف.ع / ك.ع
أفلحت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة أنفا ليلة أمس الثلاثاء في توقيف "القطراني" واحد من أكبر مروج مادة "السيليسيون" على مستوى مدينة الدارالبيضاء و ذلك بعدما كان محل مذكرة بحث وطنية في مجال الاتجار في المخدرات .
و ذكر مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا و بعد أن توصلت بإخبارية تفيد بأن المشتبه به يتجول بسيارة رباعية الدفع بمنطقة "بوركون" حتى نصبت له كمينا محكما , تمكنت من خلاله محاصرته بثلاث سيارات خفيفة على مستوى الشارع المذكور في حدود الساعة 11 و النصف ليلا , لتحجز بحوزته كمية كبيرة من مادة "السيليسيون" و الكوكايين.
و أضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية و بعد اعتقالها لـ"القطراني" تم اقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن أنفا رفقة المحجوز و ذلك من أجل تعميق البحث منه و عرضه أمام أنظار المحكمة للبث في ملفه.
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