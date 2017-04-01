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خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 11:13 خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل
أفلحت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة أنفا ليلة أمس الثلاثاء في توقيف ''القطراني'' واحد من أكبر مروج مادة ''السيليسيون'' على مستوى مدينة الدارالبيضاء و ذلك بعدما كان محل مذكرة بحث وطنية في مجال الاتجار في

 

شوف تيفي: ف.ع / ك.ع

 

 

أفلحت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة أنفا ليلة أمس الثلاثاء في توقيف "القطراني" واحد من أكبر مروج مادة "السيليسيون" على مستوى مدينة الدارالبيضاء و ذلك بعدما كان محل مذكرة بحث وطنية في مجال الاتجار في المخدرات .

و ذكر مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا و بعد أن توصلت بإخبارية تفيد بأن المشتبه به يتجول بسيارة رباعية الدفع بمنطقة "بوركون" حتى نصبت له كمينا محكما , تمكنت من خلاله محاصرته بثلاث سيارات خفيفة على مستوى الشارع المذكور في حدود الساعة 11 و النصف ليلا , لتحجز بحوزته كمية كبيرة من مادة "السيليسيون" و الكوكايين.

و أضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية و بعد اعتقالها لـ"القطراني" تم اقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن أنفا رفقة المحجوز و ذلك من أجل تعميق البحث منه و عرضه أمام أنظار المحكمة للبث في ملفه.

 

 

‫شوف تيفي

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عناصر الشرطة القضائية أمن أنفا السيليسيون الكوكايين شوف تيفي

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