عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة سيدة بعين السبع بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن هناك احتمالا كبيرا أن السيدة التي تحولت جثتتها إلى أشلاء بالقرب من محطة القطار عين السبع، أقدمت على الانتحار برمي نفسها تحت القطار.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن هناك احتمالا كبيرا أن السيدة التي تحولت جثتتها إلى أشلاء بالقرب من محطة القطار عين السبع، أقدمت على الانتحار برمي نفسها تحت القطار.



وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية بخصوص الهاكلة، تشير إلى أنها تقطن بعيدا عن مكان الذي لقيت به مصرعها وهو ما يرجح فرضية إقدامها على الانتحار.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.





