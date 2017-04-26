بالصور: بعد ''ولد لفشوش'' ظهور ''بنت لفشوش'' بالبيضاء و ''الكونسطاطور'' يأمر باعتقالها ﻿

بعد ظهور ''أولاد الفشوش'' بالرباط و مراكش و عدد من المدن المغربية , خلقت ''بيت لفشوش'' في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء بالبيضاء الحدث من جديد بعد أن تسببت في حادثة سير على مستوى شارع ''أنفا'' بعد

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر/ كريم العلوي



بعد ظهور ''أولاد الفشوش'' بالرباط و مراكش و عدد من المدن المغربية , خلقت ''بيت لفشوش'' في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء بالبيضاء الحدث من جديد بعد أن تسببت في حادثة سير على مستوى شارع ''أنفا'' بعد ارتكابها لمخالفة مرورية لتصدم سيارة كانت في الاتجاه المعاكس متسببة في حادث مروري وُصف بالمروع.



و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحادث الذي وقع بعد منتصف الليل بنصف ساعة تسبب في خسائر مادية جسيمة , انقلت على أثره عناصر الأمن إلى مكان الحادث حيث أجريت معاينة للحادث من طرف ''الكونسطاطور'' و الذي أمر باعتقال الشابة مرتكبة الجريمة على الفور على خلاف ''ولد الفشوش'' .



و أضافت المصادر أن عناصر أمن أنفا اقتادت الشابة العشرينية إلى مصلحة الديمومة أنفا و ذلك من أجل فتح محضر في وقائع الحادث قبل تقديمها أمام أنظار وكيل الملك.



