بالفيديو.. الموت يُباغت قارئا مشهورا وهو يتلو القرآن..وهذه هي التفاصيل المؤثرة ﻿

في مشهد لا يصدق أدمى القلوب وهز النفوس، باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، وهو يجود القرآن خلال حفل رسمي بحضور مجموعة من الشخصيات المعروفة ومن بينها وزير الشؤون



''شوف تيفي''



في مشهد لا يصدق أدمى القلوب وهز النفوس، باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، وهو يجود القرآن خلال حفل رسمي بحضور مجموعة من الشخصيات المعروفة ومن بينها وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن القارئ الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا، فارق الحياة وهو يتلو آيات من سورة الملك، حيث أصابته وعكة صحية مفاجئة، ما منعه من إكمال تجويد القرآن ليضطر إلى التدخل وإنزاله من المنصة .