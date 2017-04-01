18 عسكريا يصلون ''الكركرات '' وفرنسا ترفض مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان ''بالصحراء المغربية'' ﻿

يصل حوالي 18 مسؤولا عن القطاعات الحيوية ببعثة المينورسو المتواجدة بالصحراء المغربية اليوم الأربعاء إلى منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا.



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يصل حوالي 18 مسؤولا عن القطاعات الحيوية ببعثة المينورسو المتواجدة بالصحراء المغربية اليوم الأربعاء إلى منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا.



وحسب مصادر إعلامية، ستقل اليوم الأربعاء طائرة تحت تصرف، البعثة الأممية، أكثر من 18 شخصا من بعثة المينورسو، في رحلة غير مسبوقة إلى منطقة ''الكركرات'' إنطلاقا من مطار العيون.



وإستنادا لذات المصدر، كشف المندوب الفرنسي بالأمم المتحدة '' فرانسوا ديلاتر '' أن حقوق الانسان هي لدينا بالحمض النووي، لكن مراقبتها هناك يمكن أن تتم بدون حاجة ''للمينورسو'' بعد سؤال حول المانع من أن توكل للمينورسو مهام مراقبة حقوق الانسان.





