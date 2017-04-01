 هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة سيدة بعين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة سيدة بعين السبع بالبيضاء

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه بالمبادرات الإيجابية لنيويورك | بوليتيك

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه ب''المبادرات الإيجابية'' لنيويورك

بالصور: بعد ولد لفشوش ظهور بنت لفشوش بالبيضاء و الكونسطاطور يأمر باعتقالها | حوادث و حقوق

بالصور: بعد ''ولد لفشوش'' ظهور ''بنت لفشوش'' بالبيضاء و ''الكونسطاطور'' يأمر باعتقالها

بالفيديو.. الموت يُباغت قارئا مشهورا وهو يتلو القرآن..وهذه هي التفاصيل المؤثرة | منوعات

بالفيديو.. الموت يُباغت قارئا مشهورا وهو يتلو القرآن..وهذه هي التفاصيل المؤثرة

18 عسكريا يصلون الكركرات وفرنسا ترفض مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية | بوليتيك

18 عسكريا يصلون ''الكركرات '' وفرنسا ترفض مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان ''بالصحراء المغربية''

هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية | بوليتيك

هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية

يا ربي السلامة..مشعوذ يقتل امرأة كانت في زيارة لعائلتها بابن سليمان..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مشعوذ يقتل امرأة كانت في زيارة لعائلتها بابن سليمان..وهذه هي التفاصيل المروعة

عاجل...فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء صباح اليوم وها شنو وقع | مجتمع

عاجل...فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء صباح اليوم وها شنو وقع

فرانسوا هولاند يوشح الفرنسية من أصل مغربي سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس | دولي

فرانسوا هولاند يوشح الفرنسية من أصل مغربي سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 09:58 هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية | بوليتيك
هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية
يصادق مجلس الأمن غدا الخميس على قراره السنوي حول الصحراء بعد جلسته التشاورية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، وتتسم مناقشات هذه السنة حول ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي

"شوف تيفي":


يصادق مجلس الأمن غدا الخميس على قراره السنوي حول الصحراء بعد جلسته التشاورية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، وتتسم مناقشات هذه السنة حول ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي بهدوء افتقده المغرب في السنوات الأخيرة حيث بات شبح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان مستبعدا، كما طوت المملكة نهائيا صفحة التوتر مع الأمم المتحدة، حين وافقت قبل أسبوعين على عودة آخر دفعة من الموظفين التابعين لبعثة المينورسو ، والذين كان المغرب قد طردهم من الصحراء العام الماضي.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأربعاء ففي الوقت الذي تصر فيه البوليساريو على رفض دعوات الأمين العام الأممي إلى الانسحاب من الكركرات، ينتظر أن يجد هذا المطلب طريقه إلى قرار مجلس الأمن الدولي، كما جرى العام الماضي مع المغرب حين أمر المجلس باستعادة بعثة المينورسو كاملة.

مصدر مغربي مطلع على تطورات ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة قال لليومية إن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي لن يحمل مستجدات كبيرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ملف الصحراء المينورسو المملكة الصحراء المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه بالمبادرات الإيجابية لنيويورك | بوليتيك

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه ب''المبادرات الإيجابية'' لنيويورك

18 عسكريا يصلون الكركرات وفرنسا ترفض مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية | بوليتيك

18 عسكريا يصلون ''الكركرات '' وفرنسا ترفض مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان ''بالصحراء المغربية''

بالفيديو | الجريئة مروة شْوهات بوتفليقة..إيلا كانت الدولة الجزائرية عندها مليون شهيد معندهاش مليون قلب | بوليتيك

بالفيديو | الجريئة مروة شْوهات بوتفليقة..إيلا كانت الدولة الجزائرية عندها مليون شهيد معندهاش مليون قلب

وزير العدل الجديد أوجار يطمح إلى استقلال القضاء | بوليتيك

وزير العدل الجديد أوجار يطمح إلى '' استقلال القضاء''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شرعنة صيد التماسيح لجذب السياح في أستراليا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شرعنة صيد التماسيح لجذب السياح في أستراليا

خلاف في الأفق بين ألمانيا واسرائيل والسبب منظمتان معارضتان لسياسة تل أبيب | قنوات أخرى

خلاف في الأفق بين ألمانيا واسرائيل والسبب منظمتان معارضتان لسياسة تل أبيب

مهرجان المغرب في موسكو | قنوات أخرى

مهرجان المغرب في موسكو

عائلات تظن أن أطفالها مسكونون بالجن!! | زووم

عائلات تظن أن أطفالها مسكونون بالجن!!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

خطير.. أمن أنفا يعتقل أكبر بزناس بالمدينة بعد مطاردة هوليودية و هذه هي التفاصيل

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة سيدة بعين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة سيدة بعين السبع بالبيضاء

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه بالمبادرات الإيجابية لنيويورك | بوليتيك

فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للبوليساريو من الكركرات و تنوه ب''المبادرات الإيجابية'' لنيويورك

بالصور: بعد ولد لفشوش ظهور بنت لفشوش بالبيضاء و الكونسطاطور يأمر باعتقالها | حوادث و حقوق

بالصور: بعد ''ولد لفشوش'' ظهور ''بنت لفشوش'' بالبيضاء و ''الكونسطاطور'' يأمر باعتقالها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.