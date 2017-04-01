هام للمغاربة..مجلس الأمن يصدر غدا قراره حول الصحراء المغربية ﻿

يصادق مجلس الأمن غدا الخميس على قراره السنوي حول الصحراء بعد جلسته التشاورية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، وتتسم مناقشات هذه السنة حول ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي

"شوف تيفي":



يصادق مجلس الأمن غدا الخميس على قراره السنوي حول الصحراء بعد جلسته التشاورية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، وتتسم مناقشات هذه السنة حول ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي بهدوء افتقده المغرب في السنوات الأخيرة حيث بات شبح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان مستبعدا، كما طوت المملكة نهائيا صفحة التوتر مع الأمم المتحدة، حين وافقت قبل أسبوعين على عودة آخر دفعة من الموظفين التابعين لبعثة المينورسو ، والذين كان المغرب قد طردهم من الصحراء العام الماضي.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأربعاء ففي الوقت الذي تصر فيه البوليساريو على رفض دعوات الأمين العام الأممي إلى الانسحاب من الكركرات، ينتظر أن يجد هذا المطلب طريقه إلى قرار مجلس الأمن الدولي، كما جرى العام الماضي مع المغرب حين أمر المجلس باستعادة بعثة المينورسو كاملة.

مصدر مغربي مطلع على تطورات ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة قال لليومية إن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي لن يحمل مستجدات كبيرة.