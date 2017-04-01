عاجل...فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء صباح اليوم وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن السكة القريبة من محطة القطار عين السبع، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة حقيقية، بعد أن حول قطار جسد سيدة إلى أشلاء.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن السكة القريبة من محطة القطار عين السبع، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة حقيقية، بعد أن حول قطار جسد سيدة إلى أشلاء.

وحسب المصدر ذاته فإن السيدة كانت تحاول تجاوز السكة قبل أن يصدمها القطار ويرديها قتيلة على الفور، مضيفا أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادثة وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أن جثة الهالكة تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة ضواحي العاصمة الاقتصادية.