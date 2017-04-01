فرانسوا هولاند يوشح الفرنسية من أصل مغربي سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس ﻿

وشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الفرنسية ''سعاد الرحموني الطيب''،وهي من أصل مغربي ، تشغل منصب مديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية بالميدالية الوطنية من درجة فارس وذلك خلال حفل نظم مؤخرا .

"شوف تيفي"+"و م ع"

وشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الفرنسية "سعاد الرحموني الطيب"،وهي من أصل مغربي ، تشغل منصب مديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية بالميدالية الوطنية من درجة فارس وذلك خلال حفل نظم مؤخرا .

وأكد فرانسوا هولاند في كلمة بالمناسبة أن الرحموني أفلحت خلال قيادتها لهذه الوسيلة الإعلامية في بث روح التجديد كما انطلقت ضمن مسار للتطوير الرقمي من أجل التواصل مع كافة المستمعين المحتملين.

و أشاد الرئيس الفرنسي بالتزام سعاد الطيب غداة الاعتداءات التي استهدفت أسبوعية (شارلي إيبدو) ، مذكرا بأن طواقم إذاعة مونتي كارلو الدولية ساهموا في إحياء أسبوع وسائل الإعلام بالمدارس.

وقال الرئيس الفرنسي مخاطبا مديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية " سعاد الطيب أنت فرنسية من أصل مغربي ، ولاشك أنك فخورة بهذا الانتماء المزدوج ، وهذه الجنسية المزدوجة، وهو ما يمكنك من إسداء خدمة كبيرة لفرنسا من خلال ما تضطلعين به من دور على رأس هذه الإذاعة.