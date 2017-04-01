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فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل ''وليد'' بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 23:38 فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل وليد بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها | حوادث و حقوق
فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل ''وليد'' بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها
لم تصدق والدة الطفل القتيل ''وليد'' أن يكون شقيقها المدعو ''زكرياء وراء إنهاء حياة فلذة كبدها، بعد أن تم إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي بدوار أولاد إدريس بجماعة العثامنة بقلعة السراغنة.

''شوف تيفي''

لم تصدق والدة الطفل القتيل ''وليد'' أن يكون شقيقها المدعو ''زكرياء وراء إنهاء حياة فلذة كبدها، بعد أن تم إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي بدوار أولاد إدريس بجماعة العثامنة بقلعة السراغنة.

وظهرت والدة الضحية في مقطع فيديو مغشيا عليها بسبب الصدمة، ما جعل العديد من أفراد أسرتها يدخلون في حالة هستيرية، موضحين أن والدة ''وليد''، تؤكد بأن شقيقها المراهق بريء من تهمة قتل ابنها وعلى مصالح الدرك الملكي الإفراج عنه والبحث عن المجرم الحقيقي.

وكان مصدر مطلع، قد أكد لـ ''شوف تيفي'' أن ''الخال'' المراهق قاتل ابن أخته، اعترف لمصالح الدرك الملكي بارتكاب جريمته البشعة عن غير قصد، حيث وجه له ركلة قاتلة، حينما تسبب الضحية في إحداث فوضى بالتزامن مع تركيزه على متابعة أحداث مسلسل تركي مدبلج.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة مصدر مطلع مسلسل تركي والدة وليد قلعة السراغنة مقطع فيدي

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