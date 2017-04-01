 حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل وليد بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها | حوادث و حقوق

فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل ''وليد'' بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها

بالفيديو | مجموعة فناير تتألق بلوك جديد ورائع وأداء جميل على المباشر لأغنية لالة منانة | ثقافة و فنون

بالفيديو | مجموعة '' فناير '' تتألق بلوك جديد ورائع وأداء جميل على المباشر لأغنية ''لالة منانة''

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص مي عائشة..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

رجال الحموشي يسقطون عصابة إجرامية جد خطيرة بمدينة وجدة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

رجال الحموشي يسقطون عصابة إجرامية جد خطيرة بمدينة وجدة..وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. ضبط مهندس وسيدة متزوجة من مسؤول حكومي متلبسين بممارسة الجنس داخل فيلا بالرباط | حوادث و حقوق

فضيحة.. ضبط مهندس وسيدة متزوجة من مسؤول حكومي متلبسين بممارسة الجنس داخل فيلا بالرباط

عاجل ولا يصدق..هذا هو قاتل الطفل وليد بقلعة السراغنة والقضية فيها مسلسل تركي مدبلج (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

عاجل ولا يصدق..هذا هو قاتل الطفل وليد بقلعة السراغنة والقضية فيها مسلسل تركي مدبلج (تفاصيل جد

بالفيديو | الجريئة مروة شْوهات بوتفليقة..إيلا كانت الدولة الجزائرية عندها مليون شهيد معندهاش مليون قلب | بوليتيك

بالفيديو | الجريئة مروة شْوهات بوتفليقة..إيلا كانت الدولة الجزائرية عندها مليون شهيد معندهاش

عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا | دولي

عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 23:00 حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص مي عائشة..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط | مجتمع
حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط
في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هزت فيديوهات محاولتها الانتحار بالرباط أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' أن ''مي عائشة'' تعيش التشرد بمدينة القنيطرة بعد أن تم إخراجها من منزل الأسرة.

 

''شوف تيفي''

في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هزت فيديوهات محاولتها الانتحار بالرباط أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' أن ''مي عائشة'' تعيش التشرد بمدينة القنيطرة بعد أن تم إخراجها من منزل الأسرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن ''مي عائشة''، تم وضعها أمس الاثنين بقسم الإنعاش بإحدى المستشفيات بمدينة الرباط، نظرا لتدهور حالتها الصحية بعد بقائها معلقة لأكثر من 3 ساعات على عمود كهربائي وسط مدينة الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن ''مي عائشة'' غادرت المستشفى إلى وجهة غير معلومة، مع احتمال عودتها إلى مسقط رأسها منطقة ولاد سبيط بمدينة القنيطرة.

تجدر الإشارة إلى أن ''مي عائشة'' هددت بالانتحار، بسبب مشاكل تتعلق بإخراجها بالقوة من منزلها لأسباب تبقى مجهولة وغير معلومة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التشرد مي عائشة الانتحار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

رجال الحموشي يسقطون عصابة إجرامية جد خطيرة بمدينة وجدة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

رجال الحموشي يسقطون عصابة إجرامية جد خطيرة بمدينة وجدة..وهذه هي التفاصيل

بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي: أول ظهور للتوأم نسمة ونسيمة | مجتمع

بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي: أول ظهور للتوأم نسمة ونسيمة

انفراد وبالصور..بعد الهدية التي وضعها شاب مغربي على مائدة عشاء الملك بميامي.. مهاجر مغربي آخر يُفاجئ الملك بهدية رمزية | مجتمع

انفراد وبالصور..بعد الهدية التي وضعها شاب مغربي على مائدة عشاء الملك بميامي.. مهاجر مغربي آخر يُفاجئ الملك بهدية رمزية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري:فُضيل لشوف تيفي: هاعلاش اختاريت نعيط لــRedOne ونخدم معاه | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

حصري:فُضيل لشوف تيفي: هاعلاش اختاريت نعيط لــ''RedOne'' ونخدم معاه

المنتج العالمي المغربي Redone يكشف لشوف تيفي سر تعامله مع الفنان الجزائري فوضيل في ألبومه الجديد | خارج البلاطو

المنتج العالمي المغربي Redone يكشف لشوف تيفي سر تعامله مع الفنان الجزائري فوضيل في ألبومه الجديد

بالفيديو | وسام الأمير في أغنية جديدة عايش حياتو Cool | قنوات أخرى

بالفيديو | وسام الأمير في أغنية جديدة عايش حياتو '' Cool ''

بالفيديو.. شاهد كواليس تصوير الفيديو الشهير ل RedOne و Amanda Cerny بمراكش.. الموت ديال الضحك ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد كواليس تصوير الفيديو الشهير ل'' RedOne '' و '' Amanda Cerny '' بمراكش.. الموت ديال الضحك !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل وليد بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

فاجعة...هذا ما وقع لوالدة القتيل ''وليد'' بعد علمها أن أخوها هو قاتل ولدها

بالفيديو | مجموعة فناير تتألق بلوك جديد ورائع وأداء جميل على المباشر لأغنية لالة منانة | ثقافة و فنون

بالفيديو | مجموعة '' فناير '' تتألق بلوك جديد ورائع وأداء جميل على المباشر لأغنية ''لالة منانة''

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص مي عائشة..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع

مثير..هذا ما وقع مع ثلاثة نيجيريين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.