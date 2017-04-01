حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ''مي عائشة''..السيدة المُسنة التي حاولت رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بالرباط ﻿

في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هزت فيديوهات محاولتها الانتحار بالرباط أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' أن ''مي عائشة'' تعيش التشرد بمدينة القنيطرة بعد أن تم إخراجها من منزل الأسرة.

''شوف تيفي''

في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هزت فيديوهات محاولتها الانتحار بالرباط أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' أن ''مي عائشة'' تعيش التشرد بمدينة القنيطرة بعد أن تم إخراجها من منزل الأسرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن ''مي عائشة''، تم وضعها أمس الاثنين بقسم الإنعاش بإحدى المستشفيات بمدينة الرباط، نظرا لتدهور حالتها الصحية بعد بقائها معلقة لأكثر من 3 ساعات على عمود كهربائي وسط مدينة الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن ''مي عائشة'' غادرت المستشفى إلى وجهة غير معلومة، مع احتمال عودتها إلى مسقط رأسها منطقة ولاد سبيط بمدينة القنيطرة.

تجدر الإشارة إلى أن ''مي عائشة'' هددت بالانتحار، بسبب مشاكل تتعلق بإخراجها بالقوة من منزلها لأسباب تبقى مجهولة وغير معلومة.