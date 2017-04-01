رجال الحموشي يسقطون عصابة إجرامية جد خطيرة بمدينة وجدة..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، أمس الاثنين، من إيقاف سبعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في إطار عصابة إجرامية تتعاطى للسرقات الموصوفة، أحدهم يشكل موضوع برقية بحث من أجل نفس الأفعال الإجرامية.



"شوف تيفي"



تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، أمس الاثنين، من إيقاف سبعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في إطار عصابة إجرامية تتعاطى للسرقات الموصوفة، أحدهم يشكل موضوع برقية بحث من أجل نفس الأفعال الإجرامية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أسفرت عملية التفتيش لوسيلة النقل المستعملة في هذه العمليات عن حجز 15 قرص مهلوس، وصفيحة سيارة مزورة ومجموعة أدوات تستعمل في تنفيذ عمليات السرقة وهي عبارة عن سكاكين من مختلف الأحجام و آلات حادة، وكذا سيارة ثانية مجهولة المصدر.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أوضحت أن السيارة التي كانت تقل المعنيين بالأمر هي موضوع بلاغ بالسرقة، وقد تم تغيير طلاء صباغتها وكذا صحيفتها المعدنية لتظليل الأبحاث الشرطية، مشيرا إلى أن التحقيقات مكنت كذلك من التوصل إلى اقتراف أفراد العصابة أكثر من 12 سرقة موصوفة استهدفت صيدليتين، عدة منازل ومحلات تجارية بالمدينة .

وأكد ذات المصدر أن جميع الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة فيما لازالت التحريات متواصلة لإيقاف أحد أفراد العصابة المتواجد في حالة فرار.



